Підрив Кримського мосту, "бавовна" по всій РФ та ліквідації зрадників: результати роботи голови СБУ Малюка

Уже на 2024 рік Малюк анонсував низку спецоперацій, які болюче вдарять по ворогу.

Сьогодні, 28 лютого, свій день народження відзначає голова СБУ Василь Малюк.

Чим він запам’ятався українцям, які його основні досягнення на посаді керівника української спецслужби та через що його бояться рашисти - розповіли у пресслужбі СБУ.

СБУ проводить унікальні спецоперації

Верховна Рада проголосувала за призначення Василя Малюка Головою Служби безпеки трохи більше року тому, 7 лютого 2023 року. На той час він вже понад пів року виконував обов’язки керівника Служби. З того моменту СБУ взялася проводити унікальні спецоперації не тільки на лінії фронту, а й на морі, в повітрі і в тилу ворога. Її цілями ставали військові об’єкти в тимчасово окупованому Криму та вглибині РФ, логістичні шляхи, що використовуються росіянами для постачання армії, підприємства, яка забезпечують ВПК тощо.

"Це наші цілком законні цілі. А Кримський міст - приречений, це незаконна побудова на території України. Тому йому тут не місце", - наголошував Василь Малюк.

Підрив Кримського мосту

Загалом нинішній очільник СБУ не часто розповідає деталі "бавовни", яку приписують спецслужбі. Однак вже підтверджено, що СБУ двічі вразила Кримський міст, а з допомогою власних розробок морських дронів, зокрема "Sea Baby" та "Мамай" – знищила 11 російських кораблів. І цим, на думку експертів, змінила розташування сил у Чорному морі на користь України.

"Бавовна" у Росії

Також у нещодавньому виступі Василь Малюк підтвердив, що спецслужба влаштувала "бавовну" на кількох НПЗ по всій території росії, зробивши так, щоб експорт російської нафти впав на третину.

Водночас на лінії фронту спецпризначенці ЦСО «А» СБУ знищили російської техніки на більше ніж мільярд доларів. Зокрема тільки за минулий рік 516 танків і понад 1 тис. БМП, в тому числі активно працюючи безпілотниками.

Ліквідація зрадників

Окрім того, спецслужба протидіє російському впливу всередині країни. Загалом з початку вторгнення СБУ повідомила про підозри понад 2 тис. зрадникам і майже 5 тисячам колаборантам, пособникам рф і навідникам. 32 підозри оголошено священнослужителям УПЦ (МП), які займаються розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, співпрацюють з ворогом, виправдовують агресії рф тощо.

Також СБУ викрила 47 агентурних мереж ворога і 629 організованих злочинних угруповань, які могли дестабілізувати ситуацію в країні.

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За даними наших джерел, спецслужба причетна і до ліквідації багатьох воєнних злочинців. Так, СБУ під керівництвом Малюка вдалося відправити на концерт Кобзона колишнього нардепа Киву, російського воєнкора Татарського, так званого "генпрокурора ЛНР" Горенка та інших. Також підірвала Прилєпіна, так званого "керівника мвс ЛНР" Корнета, підстрелила Царьова. Список цілей СБУ вимірюється десятками.

"Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо гарантувати окупантам на нашій землі!" – саме таку обіцянку дав Малюк під час свого призначення.

СБУ підготувала низку спецоперацій для РФ на 2024 рік

І запевняє, що з допомогою СБУ "бавовна палала, палає і буде палати". Уже на 2024 рік Малюк анонсував низку спецоперацій, які болюче вдарять по ворогу.

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи", - прогнозує голова СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила торік 47 агентурних мереж ворога.

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