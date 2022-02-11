Підрив Кримського мосту, теракт на Чорнобильській АЕС: Данілов розповів про можливі провокації Росії

Секретар РНБО зізнався, що передбачити місце та спосіб вчинення російської провокації неможливо.

Рада національної безпеки та оборони України щодня отримує від спеціальних служб інформацію про провокації, які можуть бути влаштовані Російською Федерацією, але точне місце і спосіб їх вчинення спрогнозувати неможливо.

Про це повідомив на брифінгу 11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов.

“Ми цілком усвідомлюємо, про що йдеться. Ми можемо фантазувати скільки завгодно, але ми не знаємо, де і коли може статися та чи інша провокація, в якому вигляді вона буде зроблена”, - зауважив з цього приводу він.

Також читайте Влада хоче залучити до служби в теробороні 2 млн людей — засідання РНБО

Серед об’єктів, щодо яких може бути вчинено таку провокацію, секретар РНБО назвав Кримський міст, Чорнобильську АЕС та об’єкти на території окупованого Криму та тієї частини Донецької та Луганської областей, яка тимчасово не перебуває під контролем України.

Водночас Данілов запевнив, що наша держава не планує жодних дій, які могли би поставити під загрозу людське життя.

“Ми цим не займаємося і займатися не збираємося. Для на життя людини — найвища цінність, тому що ми є демократичною країною, ми не можемо нехтувати життя людей для вирішення якихось незрозумілих для нас питань”, - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони США повідомили про привід, який Москва може використати для вторгнення до України. Зокрема, йдеться про оприлюднене пропагандистське відео з тілами загиблих. У Пентагоні кажуть, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис з нібито нападом або на своїй території, або на російськомовне населення на Сході України.



Читайте також: