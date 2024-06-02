Підрив росіянами Каховської ГЕС: що утворилося на затоплених землях після катастрофи

Російські окупаційні війська 6 червня 2023 року здійснили підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори станції. Велика вода зносила все на своєму шляху, руйнувала житлові будинки, споруди, промислові і комерційні об’єкти.

Що утворилося на місці Каховського водосховища через рік після підриву росіянами Каховської ГЕС, в чому родзинка цієї території та чому це місце вважається сакральним для українців – читайте далі.

Експерти назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою в Європі, а екологи порівняли трагедію з вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС.

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Сила Великого Лугу

Одразу після катастрофи, що призвела до загибелі сотень людей та знищення природи, лунали сумні прогнози. Припускали, що тут буде або мертва земля, або болото на багато років. Але нині є всі ознаки того, що природа Великого Лугу відновлюється швидкими темпами. Сам факт розміщення Запорізької Січі на території Великого Лугу робить цю місцевість одним з найважливіших природно-історичних об’єктів для України, запевняє вчитель історії Артур Бабенко у проєкті «Уроки історії» у Сніданку з 1+1.

І хоча ця частина долини Дніпра є колискою української державності і місцем концентрації колосальної історичної та археологічної спадщини, саме цей об’єкт є практично невивченим істориками та археологами. Єдиної думки про те, що робити з цією територією, немає.

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Енергетики хочуть відбудовувати ГЕС, натомість природоохоронці закликають відродити Великий Луг як природний заповідник і об'єкт історичної пам’яті. Ба більше, природа вже сказала своє слово. Минув рік і на місці Каховського водосховища утворилося унікальне явище, яким захоплюється еколог Вадим Манюк – 150 тисяч гектарів вербового лісу.

Він сподівався на місці Каховського моря побачити якісь відкриті ділянки ґрунту та хоча б маленькі озера, а побачив суцільне море верби. Про це еколог розповів в інтерв'ю Суспільне Дніпро.

"Я все ж очікував, що буде більше води, десь могли би бути видні плеса озер, якісь рукави. Я не врахував, що верба піднялася дуже високо. Вона приховує, якщо десь лишилися "вікна" з водою. Я думав, все ж будуть якісь відкриті ділянки. Це неймовірно. Можна з впевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує", - сказав еколог.

Виявилось, що умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби.

"Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Тому, що це дерево–піонер. Тобто вона завжди по річках, по річкових долинах, вздовж водойм першою розселяється на піщаних мілинах, на косах. Відповідно, дно Каховського моря в перший рік після зруйнування греблі стало величезною такою піщаною косою. Ці умови просто ідеальні для проростання верби. Вражає те, скільки насіння, яка насіннєва база літає у повітрі, адже за один сезон фактично нізвідкіля його вистачило, щоб засіяти весь Великий Луг. Майже 150 тисяч гектарів природних насаджень утворилося", - вказано у повідомленні.

Якщо дивитись на ліс в цілому, каже еколог, то він однорослий – у середньому рослини, які зростають, досягли 2,5–3,5 метра у висоту. Вадим Манюк зауважив, що все, що на цьому місці могло прорости, вже проросло.

"Тепер дерева між собою будуть конкурувати, а з часом почнеться природний процес саморозріджування: якщо зараз на один квадратний метр припадає до 20 рослин, з часом залишиться одна. Врешті–решт, на 10 метрів залишиться лише одне дерево. Це дуже поступовий процес, коли ліс саморозріджується", - додав він.

Одразу від берега колишньої водойми тепер йде суцільна стіна верби, поряд із нею помітна вузенька смуга очерету, подекуди видніються окремі рослини напівбур’янових видів і навіть щавель.

Шпарини, які утворилися на дні Каховського водосховища через пересихання мулу, також виконують екологічну функцію, каже Вадим Манюк, з них проростає мох, і навіть каркаси.

"Каркас західний проростає збоку, зі шпарин. Якби тут був суцільний ґрунт, без тріщин, у цих насінин не було би шансів прорости. У цих шпаринах з часом буде найбагатший ґрунт через те, що в нього все буде стікатися. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне. Те, що створює додаткове біорізноманіття", - розповів еколог.

Такого явища не було 65 років

Раніше у Мережу потрапили супутникові знімки, де значна частина Каховського водосховища була вкрита водою. Причини такого явища також пояснив еколог Вадим Манюк. Він запевнив, все що відбувається – тільки на користь екосистемі місцевості. Ба більше, такого явища не спостерігалось більш ніж 65 років.

"Але там є така закономірність: в деяких ділянках Великого Лугу є місця, які раніше називали лимани – це такі найбільш знижені частини, куди вода завжди прибувала весною і трималася там весь сезон. Вони до літа поступово пересихали, але це були такі озерні системи, які тримали велику кількість води", - йдеться в повідомленні.

"Зараз відбувається те саме, тобто найбільше води зараз у тих місцях, які раніше називалися лиманами. Такого не було 65 років. Те, що це відбувається, це дуже позитивний процес. Тому що для того, щоб плавні Великого Лугу, який може відродитися, були, їм життєво потрібна весняна повінь. Якщо цього не буде – плавні просто деградують: не буде того ефекту, який ми очікуємо", - додав еколог.

За його словами, вода у Каховському водосховищі позитивно вплине на екологію. Тому, що всі екосистеми, які зараз відтворюються фактично на місці водосховища, на місці де був Великий Луг, це екосистеми пов'язані з водою.

"Якщо зараз би води було мало – то до кінця літа там би було пересихання, і тоді ці молоді ліси могли просто висохнути. Це дуже небезпечно. Це все було водосховищем і ми нічого не можемо зараз прогнозувати точно. Але можна сказати дуже приблизно, що якщо нового прибуття води не буде в таких об'ємах, як зараз, то цього вистачить, щоб за місяць, може навіть менше, щоб вода вся зійшла до моря і прийшла до того рівня, який був восени", - вказано у повідомленні.

До слова, Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд. Цільове призначення землі Каховського водосховища змінювати не будуть. Про це йдеться у постанові уряду. Рішення буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування.

Зазначимо, Україна зможе відновити Каховську ГЕС, яку підірвали окупаційні війська, однак це можливо зробити після завершення бойових дій.

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