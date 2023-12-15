Підрив сільради на Закарпатті: Офіс генпрокурора почав розслідування за статтею "теракт"

Ця подія кваліфікована як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом підриву гранат депутатом сільської ради на Закарпатті.

Про це інформує пресслужба відомства.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо підриву гранат в адміністративному приміщенні Керецьківської сільської рад Хустського району", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні вказується, що дана подія кваліфікована як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами.

У прокуратурі повідомили, що за попередніми даними, 15 грудня 2023 року близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання ухвалення бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

"Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу", - йдеться у повідомленні.

Встановлюються обставини інциденту, тривають першочергові слідчі дії.

На місці працюють керівництво Закарпатської обласної та Хустської окружної прокуратур. Задіяні усі профільні служби, поліцейські, вибухотехніки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі органів поліції та Управління СБУ в Закарпатській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті депутат підірвав гранату під час розгляду бюджету 2024.

Крім того, ми раніше інформували, що пізніше стала відома причина інциденту.

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