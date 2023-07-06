Підривнику в Шевченківському суді Києва виносили вирок майже 8 років: прокуратура надала пояснення

Судовий розгляд справи Ігоря Гуменюка, який здійснив підрив у Шевченківському райсуді Києва, тривав майже вісім років. Однією з основних причин названо перенесення засідань за клопотанням сторони захисту.

Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі РБК-Україна.

Вона нагадала, що з 2015 року Гуменюк перебував під арештом через тяжкість злочинів, у яких його звинувачували. Також були підозри, що він може переховуватися та втікти від правосуддя.

За словами Максимець, підготовче судове засідання у справі Гуменюка та Сергія Крайняка, якого підозрювали у допомозі зловмиснику, відбулося 25 жовтня 2016 року. Тоді суд ухвалив рішення про судовий розгляд судом присяжних.

"З січня 2021 року до липня 2023 року було призначено понад 30 судових засідань, жодне з яких не було перенесено з вини прокурора. І майже десять було відкладено за клопотанням сторони захисту, яка мотивувала це необхідністю перебування на інших судових засіданнях, хоча дати визначалися судом наперед", - зазначила вона.

Максимець додала, що, сторона захисту регулярно клопотала про відведення як головуючого судді, так і всього складу суду. Таких прохань суд не розглядав. Засідання також переносилися через хворобу Крайняка та через неможливість присутності адвоката.

У лютому 2022 року суд закінчував розгляд письмових доказів та мав перейти до допиту свідків. Але процес зупинився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вже у листопаді 2022 року склад суду присяжних змінився і судовий розгляд довелося розпочати спочатку.

Вона додала, що у січні 2023 року суд вирішив залучити захисника з Центру вторинної правової допомоги, щоб запобігти подальшим зривам засідань стороною захисту.

Станом на 5 червня суд досліджував майже всі письмові докази та планував переходити до стадії допиту свідків, розповіла Максимець.

Тим часом представники українського судочинства заявили про необхідність вдосконалення механізму конвоювання підсудних і системи охорони в судах.

Нагадаємо, 5 липня у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва Ігор Гуменюк, який у серпні 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради, здійснив підрив. Він брав участь у Революції Гідності, деякий час був бійцем добровольчого батальйону "Січ" і воював в АТО. Розгляд справи Гуменюка тривав майже 8 років.

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