Підробив документи: в Україні викрили чоловіка, який роками ввозив тонни добрив із Росії (фото)

Підробив документи: в Україні викрили чоловіка, який роками ввозив тонни добрив із Росії (фото)

Протягом 2020-2022 років злочинці ввезли до України та реалізували товару на сумму понад 300 млн гривень.

В Україні викрили схему незаконного ввезення товарів із Росії. Громадянин РФ підробив документи на імпорт мінеральних добрив та кормових добавок і налагодив злочинну схему.

Про це 26 травня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік зареєстрував в Україні декілька підприємств та здійснював керівництво ними за допомогою призначених керівників, також громадян країни-агресорки.

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Протягом 2020-2022 років зловмисники незаконно ввезли до України та реалізували національним споживачам товару на сумму понад 300 млн гривень.

"Зазначені дії завдали шкоду економічній та сільськогосподарській незалежності нашої держави, а також забезпечили значні надходження в бюджет країни-агресорки", - йдеться у повідомлені прокуратури.

У ході обшуків було виявлено, вилучено та накладено арешт на мінеральні добрива та кормові добавки загальним об’ємом понад 6,4 тисяч тонн. Загальна сума арештованих активів становить близько 150 млн гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські знайшли цілу родину прихильників "руского міра". Трьох місцевих мешканців - жінку, чоловіка та сина підозрюють у колабораційній діяльності.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

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