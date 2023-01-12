Підробка на "Обухів": у мережі показали, як росіяни вкрали український туалетний папір

Один з найвідоміших в Україні брендів туалетного паперу "Обухів" став предметом крадіжки зі сторони росіян.

Про це пишуть користувачі соцмереж, а також журналіст Павло Бондаренко.

Він нагадав, що "русскій мір" крав усе: балалайка - це татарська домра, матрьошка - японська лялька фукуруму, а "російська гармонь" - насправді німецька, сслово "водка" колись "запозичили" у поляків, а сам напій на Москву прийшов - з Італії.

"Ось вам туалетний папір, який випускають на Росії. Нічого не нагадує? Словом, злодії і у великому, і у дрібному. І так століттями", - написав Бондаренко, опублікувавши добірку фотографій з підробками на український туалетний папір "Обухів".

"Обухів 65" в Україні часто називають народним папером через його широку популярність та доступність. В Росії ж підробки на нього мають такі назви, як то "ОбуКов", "ОбухоФ", "не Обухов", "ОбуКів".



Фотографії з підробною на "Обухів 65" у соцмережі Фейсбук активно ширять українці, висміюючи російського агресора, вказуючи, що "на росії, мабуть, лопухи скінчилися".

Нагадаємо, що папір "Обухів 65" виробляє Київський картонно-паперовий комбінат, що у місті Обухів. Його якість та безпечність підтверджуються Сертифікатами відповідності УкрСЕПРО та гігієнічними висновками МОЗ України. Сам бренд є лідером продажів на українському ринку туалетного паперу протягом багатьох років.

"Обухів 65" також експортують до інших країни. Туалетний папір завжди був однією з найкращих пропозицій за співвідношенням "ціна-якість" в економ-сегменті. Саме у цьому може полягати одна зі спроб росіян підробити українську продукцію.