Фейкові "Резерв+" та "Дія": СБУ викрила масштабну схему ухилення від мобілізації

СБУ викрила масштабну схему ухилення від мобілізації / © Національна поліція України

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Поліція та СБУ розкрили та зупинили групу шахраїв, які допомагали людям ухилятися від мобілізації. Їхня схема діяла у Черкаській, Київській та Житомирській областях. Зловмисники розробляли та продавали підроблені документи та фейкові мобільні додатки «Резерв+» та «Дія», заробляючи до 300 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі злочинної схеми

Слідчі встановили, що п’ять людей організували онлайн-продаж підробок. Двоє з них, із Житомирщини, робили фальшиві версії додатків «Резерв+» та «Дія». Через них вони вносили особисті дані та фото у «кабінети» військовозобов’язаних, додаючи туди фальшиві «печатки». Ці підроблені програми поширювали через спеціальні Telegram-боти, які давали посилання для завантаження на телефони.

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СБУ викрила масштабну схему ухилення від мобілізації. / © Національна поліція України

ТТроє інших спільників з Черкащини продавали ці фальшиві додатки та різні підроблені документи. Серед них були: тимчасові посвідчення для військовозобов’язаних, довідки про проходження медкомісії (ВЛК) та папери про «бронь» від Мінекономіки. Для цього вони навіть облаштували невелику друкарню на території приватного СТО. До того ж, ці шахраї робили своїх «клієнтів» нібито військовими, видаючи їм фальшиві броньовані посвідчення (БРки) та відпускні квитки з військових частин.

Масштаби та покарання

За оперативними даними, послугами шахраїв скористалися понад тисяча чоловіків. За «оформлення» однієї особи ділки отримували до 7 тисяч доларів.

У результаті комплексних заходів, проведених на території трьох областей, правоохоронці зібрали беззаперечні докази. Одному з організаторів схеми вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам справи під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, у Харкові наприкінці минулого тижня співробітники ТЦК намагалися мобілізувати чоловіка, який вже кілька років виключений із військового обліку. Чоловік втік, вистрибнувши у вікно з третього поверху, а його адвокат заявив, що працівники ТЦК зламали йому ногу.