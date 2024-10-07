Підробляла висновки МРТ для ухилянтів: у лікарки з Житомира вилучили понад 4,4 млн грн

У Житомирі поліція вилучила понад 4,4 у лікарки, причетної до схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії.

"Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Тож слідчі здійснили обшуки за місцем проживання жінки: вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.

Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.

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