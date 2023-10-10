Підробляли документи чоловікам: СБУ ліквідувала три нові схеми ухилення від мобілізації (фото)

Спецпрезначенці затримали двох організаторок у Черкаській області та в Хмельницькому.

Служба безпеки України ліквідувала три нові схеми ухилення від призову, діяли в центральних та західних областях.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці ліквідували три нові “ухилянтські схеми”, які діяли в центральних та західних областях України. Строк у в’язниці отримала і одна з організаторок незаконного виїзду за кордон чоловіків.

“Нею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. За гроші чиновниця допомагала ухилянтам втекти за межі України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки вона залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії”, - розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали жінку у серпні 2022 року під час передачі клієнту “проплачених” ним фальшивих документів.

Крім того, спецпрезначенці затримали ще двох організаторок у Черкаській області та в Хмельницькому.

“Фігурантки пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про “погане” здоров’я. Вартість таких “послуг” становила від 4 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон”, - зазначили в СБУ.

У Хмельницькому СБУ затримала працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих “ухилитися” від мобілізації.

Після того як вона знаходила “клієнта”, зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів.

На Черкащині правоохоронці затримали експрацівницю місцевої лікарні в місті Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про знищення російських ДРГ на Херсонщині.

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