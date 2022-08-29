Підробляли документи і "віджимали" квартири: у Дніпрі викрили групу шахраїв (фото)

У Дніпрі викрили групу шахраїв, які "віджимали" квартири літніх та померлих громадян за допомогою підроблених документів та підставних осіб. Їм вдалося заволодіти правом власності на три квартири, за продаж яких отримали три мільйони гривень.

Про це 29 серпня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Вісьмом зловмисникам повідомили про підозру за фактами шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості та підроблення документів, їх затримали. Ще одного з учасників оголосили в розшук.

Під час проведення 30 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили сім автомобілів, майже 3,2 млн грн, 22 мобільні телефони, 62 паспорти громадян України та для виїзду за кордон, комп’ютерну техніку. Слідство триває.

Нагадаємо, росіяни продовжують роздавати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях аби "легалізувати" свою загарбницьку війну. Темпи так званої паспортизації на тимчасово окупованих територіях для ворога – провальні.

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

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