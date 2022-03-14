Підрозділ "Бойове братерство" відібрав у окупантів і повернув до ЗСУ радіолокаційну станцію та вузол зв'язку

Підрозділ "Бойове братерство" відібрав у окупантів і повернув до ЗСУ радіолокаційну станцію та вузол зв'язку

Тепер бійці бачитимуть небо і землю і відслідковуватимуть ворога на відстані у 150 км.

У понеділок зранку, 14 березня, підрозділ "Бойове братерство України" Територіальна оборона ЗС України відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних Сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Про це повідомив Telegram-паблік "Оперативно ЗСУ".

"Чудовий подарунок до Дня українського добровольця... Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міноборони, окупанти мають значні кадрові проблеми, а велика кількість військовослужбовців відмовляється виконувати накази командування.

Зазначимо, російські полонені кажуть, що їх "кинули як м'ясо і тепер вони бояться повертатися до РФ".