"Чорноморський флот" у рясах: політолог назвав УПЦ МП підрозділом спецслужб Росії

Політолог наголосив, що РФ атакує не лише на військовому, але на усіх фронтах – культурному, релігійному, політичному.

УПЦ МП – це такий самий підрозділ російських спецслужб, як наприклад Чорноморський флот у Криму до окупації.

Таку думку висловив політолог Олег Лісний "24 каналу".

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"Зараз цей "чорноморський флот" у рясах, він впирається руками та ногами, щоб просто залишитися біля годівнички. Якщо я не помиляюся, паства цієї недоцеркви найбільша в Україні, і через це вони заробляють дуже багато грошей. Була найбільша. Думаю, зараз усе буде по-іншому", – зазначив політолог.

Лісний наголосив, що РФ атакує не лише на військовому, але на усіх фронтах – культурному, релігійному, політичному. Він певен, що і УПЦ МП, і загалом РПЦ мають нести відповідальність за свої дії.

"Я вважаю, що ці "Геббельси" від російського православ'я сидітимуть поряд з Путіним у кримінальному суді. Вони є частиною підрозділів агресора, тому мають бути поруч із тим, кого прославляють. Може, врешті-решт ми дізнаємося, які вони мають звання. Подейкують, що (патріарх РПЦ. – Ред.) Кирило там ледь не генерал, але це все байки. Підкреслюю, що вони мають нести таку саму відповідальність, як Путін і його оточення", – підсумував Олег Лісний.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

У свою чергу глава РПЦ патріарх Кирило, який благословляє окупантів вбивати українців, назвав Лавру "колискою російської цивілізації" та закликав своїх прихильників "захистити" її.

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