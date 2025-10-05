Підрозділ, який атакував дронами Кремль, розформовують: в ситуацію втрутився Мадяр

Атака дрона на Кремль у травні 2023 року

Керівник підрозділу ДК 8 у складі Держприкордонслужби Юрій Касьянов заявив про безпідставне розформування цієї бойової одиниці, яка завдавала ударів безпілотниками вглиб російської території. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді відгукнувся на його заклик зберегти фахівців і не розпорошувати людей з досвідом і відповідною кваліфікацією.

У неділю, 5 жовтня, у своєму дописі в соцмережі Facebook Касьянов заявив про свій намір вийти з протестом на Майдан, щоб привернути увагу до ситуації президента Зеленського.

«Нам треба зберегти ефективний підрозділ, який став жертвою генеральського недоумства і „політичної“ доцільності. Ми не бунтуємо, не мітингуємо, не висуваємо політичних вимог. Ми хочемо лише одного — воювати у складі підрозділу», — йдеться у дописі.

Юрій Касьянов повідомив, що бійці його підрозділу бомбили аеродроми — Курськ, Шайковка, Дягілево, Сеща та інші.

«Ми знищували системи ППО С-300, склади ПММ і боєприпасів, енергетичні об’єкти. На кілька місяців зупиняли найважливіший російський оборонний завод „Кремній-Ел“. Ми єдині, хто долітав до центру Москви за останній рік. В ході нашої операції росіяни збили свій же вертоліт Мі-28 під Москвою навесні цього року. Зрештою, саме ми завдали удару по московському Кремлю в ніч з 2 на 3 травня 2023 року, там де найсильніша ППО в світі», — перелічив досягнення підрозділу ДК 8 Юрій Касьянов.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді відреагував на ситуацію, повідомивши у своєму дописі на Facebook, що перебуває на зв’язку із Юрієм Касьяновим, займаючись пошуками рішення.

За його словами, перехід групи Касьянова до СБС залежить «від нього особисто, від реальних спроможностей його літака і готовності його команди реально працювати».

«У нас в СБС працюють всі і багато. Без хочу-не-хочу, буду-не-буду, і літають туди, куди доцільно, а не з власної забаганки; — але всі знають, що двері на вихід відкриті нон-стоп. Тому і сзч на пальцях однієі руки. Хто не працює- того я прошу особисто у більшості випадків, — період кумівства та „своячества“ перегорнуто», — написав командувач СБС.

Він також зазначив, що «відео 23 року (тобто атака на Кремль, — ТСН.ua) нікому не достатньо для прийняття не емоційних рішень».

Мадяр зауважив, що однією з проблем є те, що група Касьянова належить до ДПСУ, а не ЗСУ. «За роки війни ми забрали лише одного прикордонника, і то був дуже довгий процес», — наголосив він.

Поза тим Робет Бровді запевнив, що вони з Касьяновим уже визначили порядок дій.

«Без сварок, взаємоповажливо та наразі — на конструктиві. І це було обговорено і підкріплено конкретними діями до „картонних“ страйків та анонсованого Майдану. Тому не підтримую, але терплячий і дію згідно з домовленостями», — заявив він.

Нагадаємо, цілеспрямовані удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах посилюють паливну кризу в державі-агресорці.