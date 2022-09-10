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Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви - оперативне командування "Південь"

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Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 09.09.2022.     

Про це інформує оперативне командування «Південь».                               

  • Ситуація у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.
  • Підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони.
  • Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування українських військ.
  • Протягом бойового дня ворогом завдано 5 авіаційних ударів і 1 ракетний. 
  • Атаковано позицій українських військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості.
  • По обіді крилату ракету Х-31 випущено з ворожого літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.

Нагадаємо, станом на 9 вересня ЗСУ у межах спецорперації зі звільнення Харківщини взяли під контроль уже понад 30 населених пунктів. Про це повідомив український президент у відеозверненні. 

Варто зазначити, що станом на 8 вересня було відомо про звільнені 20 населених пунктів Харківської області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3486
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