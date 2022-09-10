Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 09.09.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.

Підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони.

Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування українських військ.

Протягом бойового дня ворогом завдано 5 авіаційних ударів і 1 ракетний.

Атаковано позицій українських військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості.

По обіді крилату ракету Х-31 випущено з ворожого літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.

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Нагадаємо, станом на 9 вересня ЗСУ у межах спецорперації зі звільнення Харківщини взяли під контроль уже понад 30 населених пунктів. Про це повідомив український президент у відеозверненні.

Варто зазначити, що станом на 8 вересня було відомо про звільнені 20 населених пунктів Харківської області.

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