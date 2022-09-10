Підрозділи окупаційних військ намагаються залучити резерви - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 09.09.2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.
- Підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви та проводять заходи протидії Силам оборони.
- Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається зупинити просування українських військ.
- Протягом бойового дня ворогом завдано 5 авіаційних ударів і 1 ракетний.
- Атаковано позицій українських військ вздовж лінії зіткнення та населені пункти в безпосередній близькості.
- По обіді крилату ракету Х-31 випущено з ворожого літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини. Людських втрат немає.
Нагадаємо, станом на 9 вересня ЗСУ у межах спецорперації зі звільнення Харківщини взяли під контроль уже понад 30 населених пунктів. Про це повідомив український президент у відеозверненні.
Варто зазначити, що станом на 8 вересня було відомо про звільнені 20 населених пунктів Харківської області.
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