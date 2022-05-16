"Підрозділи окупантів укомплектовані лише на 20%": Гайдай про наступ росіян на Луганщині

"Підрозділи окупантів укомплектовані лише на 20%": Гайдай про наступ росіян на Луганщині

На Луганщині ворог продовжує наступати, бої тривають майже цілодобово.

Окупанти зазнають втрат та відступають на підступах до Сєвєродонецька, але не зупиняються. Аби стримати окупантів ЗСУ підірвали залізничні мости між Рубіжним та Луганськом.

Про ситуацію в регіоні розповів голова Луганської ОВА Сергй Гайдай.

"Вчора вдень орки знову штурмували Тошківку та Комишуваху. А в Борівському, яке розташоване біля Сєвєродонецька, отримали на горіхи, зазнали втрат та відступили. Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. рашистські підрозділи укомплектовані лише на 20%. На Попаснянському напрямку росіяни самі впоратися не можуть, тож об’єднуються з представниками приватних військових компаній. Дякуючи, Білогорівці орків вже не так багато", - зазначив Гайдай.

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Він додав, що ЗСУ підірвали захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк. Мета підриву - стримання наступу окупаційних сил росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

"На Донбасі за минулу добу відбито 17 атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Вночі на Сєвєродонецькому напрямку активних бойових дій на лінії фронту не було, тож орки потужно гатили по мирних. 7 багатоповерхівок та будівля ВПУ отримали пошкодження внаслідок обстрілів. 15-річний підліток отримав поранення в Лисичанську, зараз перебуває в лікарні в Дніпрі", - повідомив Гайдай.

За його словами найбільших руйнацій в селах Попаснянської громади. 20 будинків пошкоджено у Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому. У Гірській громаді - 8 приватних будинків та 3 багатоповерхівки. (Гірське, Золоте, Тошківка).

Нагадаємо, Сергій Гайдай повідомив, що до Луганської області російські окупанти стягнули понад 2,5 тисячі техніки.

Як повідомлялося, росіяни "видаляють" з мапи світу населені пункти Луганщини: обстріляно "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені.

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