Василь Малюк / © СБУ

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк системно розиває напрямок дронів, що забезпечує найкращі результати підрозділів СБУ на фронті.

Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи одне із лідируючих місць ЦСО «А» СБУ у рейтингу підрозділів безпілотних систем сил оборони.

Експерт акцентує, що Служба постійно модернізує технічну складову дронів.

«У сьогоднішній війні — це один із основних факторів успіху. СБУ постійно на крок попереду ворога. У „війні дронів“ теж. Малюк почав цю роботу раніше інших. Вже з моменту призначення у липні 2022 року, зробив розвиток дронів одним із ключових для Служби. Підрозділи на лінії фронту, як мені відомо, ключовий пріоритет для голови СБУ. Він слідкує за їх забезпечення та сам регулярно буває на лінії розмежування», — підкреслює Курпас.

Політолог вважає, що підходи Служби треба мультиплікувати.

«Підрозділ СБУ вже ліквідував кількість ворогів у сотні разів більшу ніж власна чисельність! Знищили техніки на сотні мільйонів доларів. Це вражаюча ефективність. А ще днями стало відомо, що воїни СБУ підбили вже 2100 російських танків. Кожен 5 танк підбитий Силами оборони на рахунку Служби», — пише політолог.

«Коли сьогодні хтось у глибоку тилу дозволяє собі системні нападки на Службу, можемо не сумніватись, що ця людина працює на Кремль. Свідомо чи ні — питання відкрите. СБУ сьогодні — одна із найефективніших структур, яка очищує Україну від ворогів як на лінії фронту, так і в тилу. РФ кидає величезні сили на дискредитацію підлеглих Малюка. Але результат, як то кажуть на табло. Точніше у рейтингу знищення росіян», — резюмує експерт.

Раніше стало відомо, що підрозділ ЦСО «А» СБУ став другим серед 500 підрозділів Сил оборони за кількістю уражень російської техніки і живої сили.