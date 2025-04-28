За гроші і за “є-бали”: Федоров роз'яснив, як підрозділи ЗСУ купуватимуть новітнє озброєння

Український дрон / © ТСН.ua

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В Україні запустили маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, на якому підрозділи ЗСУ зможуть купувати новітнє озброєння, витрачаючи, зокрема, так звані «є-бали» — бонуси за знищену ворожу техніку та живу силу противника.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Підрозділи самостійно обиратимуть техніку, якою хочуть воювати, купуватимуть її за кошти військової частини. Платформа працюватиме як інтернет-магазин — на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів — інновації», — написав він у своєму Telegram-каналі.

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На маркетплейсі вже представлено 1 000+ рішень: БпЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.

Як передає «Суспільне», під час конференції Defence Tech Era міністр уточнив, що наразі бійці можуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи «є-бали», які офіційно називаються бонусною системою «Армія дронів. Бонус».

«Коротко: знищуй цілі, заробляй бали, отримуй дрони. За ураження танка нараховується 20 балів, за його знищення — 40. За ліквідацію піхоти — 6 балів, за знищення РСЗВ — до 50 балів, залежно від калібру», — сказав він.

За словами Федорова, після ураження будь-якої цілі противника необхідно завантажити декілька відео підтверджень у спеціальну систему ситуаційної обізнаності Delta.

«Після верифікації наприкінці місяця українські підрозділи потрапляють до рейтингу і зможуть витратити „є-бали“ на маркетплейсі Brave1. Вибір дуже широкий і має різну вартість у віртуальних токенах. Наприклад, FPV-дрони від 2 балів за 7-дюймові моделі або 6 балів за FPV-дрон з нічним баченням. Багаторазові „бомбери“, як дрон Vampire — коштують 43 бали», — пояснив міністр.

Нагадаємо, у звіті Інститут вивчення війни відзначили, що Україна нарощує можливості використання безпілотників на полі бою.