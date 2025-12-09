"Це навчальний посібник для вбивць!": підручник для 5 класу шокував батьків

Діти

Реклама

Підручник із зарубіжної літератури для 5-го класу, який використовується у рамках Нової української школи (НУШ), спричинив масове обговорення серед українців через оповідання Ернеста Сетона-Томпсона «Лобо — володар Курумпо», де детально описуються жорстокі методи полювання на вовків, включно з використанням отрути та капканів.

Про це пише Ірина Дідур у Facebook.

За словами Ірини бабусі одного зі школярів, твір містить сцени, які, на її думку, можуть негативно вплинути на психіку дітей і формувати у них жорстокість. «Мій онук виконував домашнє завдання. 5 клас. Е.Сетон-Томпсон 'Лобо — володар Курумпо'. 1890-ті роки, як мисливці вбивали вовків. Правила, як закладати яд, як ставити капкани, як роздирати тварину на шматки кіньми, як накидати ласо та спрямовувати коней у різні боки — усе описано досконало», — написала вона у Facebook.

Реклама

Вона додала, що не підтримує навчання дітей за матеріалами, які містять жорстокі подробиці, адже це може спровокувати знущання над тваринами та сформувати хибне сприйняття насильства.

Підручник, який став предметом критики, був підготовлений авторами Ольгою Ніколенко, Наталією Рудніцькою та Лідією Мацевко-Бекерською.

Реакція батьків та школярів

Користувачі соцмереж підтримали позицію Дідур, зазначаючи, що шкільна програма часто включає твори, які не відповідають віку учнів і можуть травмувати їхню психіку.

Деякі школярі відмовлялися читати оповідання, а інші не могли стримати сліз під час уроків після прочитаного. Один із коментаторів наголосив: «Так смакувати жорстокі подробиці… І нащо? Діти зараз і так безжальні, а подібні твори залишають свій слід у свідомості — хтось отримає психологічну травму, а хтось навпаки почне сприймати жорстоке поводження з тваринами як щось буденне».

Реклама

Крім Сетона-Томпсона, батьки також відзначають інші твори, які, на їхню думку, є емоційно складними для школярів, зокрема, «Лось» Євгена Гуцала та «Федько-халамидник» Володимира Винниченка.

Попередні видання та програма НУШ

Варто зазначити, що твір «Лобо — володар Курумпо» також включений до підручників 2022 року, виданих за програмою НУШ. Автори цих видань: Євгенія Волощук, Олена Ісаєва, Жанна Клименко, Наталія Кадоб’янська, Лариса Удовиченко, Валентина Снєгірьова, а також Олександр Глотов та Борис Щавурський.

Батьки та освітяни продовжують обговорювати, наскільки доречними для дітей 10–11 років є твори з подібним рівнем жорстокості та чи слід переглянути шкільну програму зарубіжної літератури для 5-го класу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підлітки вийшли на рибалку, але вона була дуже невдячною, рятувались тиждень, як могли.