"Підручник із поведінки під час мобілізації": у ЗСУ повідомили, як зменшуватимуть негатив щодо ТЦК

В Україні розробили правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК / © ТСН.ua

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В Україні розробили правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП із громадянами під час заходів мобілізації.

Про це розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев під час телемарафону 28 травня.

Командування Сухопутних військ ЗСУ, за його словами, запровадило нові правила поведінки та спілкування для співробітників ТЦК із громадянами під час мобілізації. Їхня мета — зменшити напругу в суспільстві та уникати конфліктних ситуацій.

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«Було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів», — розповів Саранцев.

Саранцев висловив сподівання, що так вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП. Також він повідомив про постійний цілодобовий моніторинг.

«Ми прослідкувати кількість цих негативних повідомлень про ТЦК та СП. Відсоток цього негативу не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України», — повідомив речник.

Проте дуже багато матеріалів та відеоконтенту є штучно сфабрикованими, що просто взяті за минулі періоди.

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«Подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з’являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах», — пояснив речник.

Нагадаємо, раніше йшлося про випадок у Черкаській області. Там чоловіка відвезли до ТЦК, а він викликав поліцію та відмовився від мобілізації.

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