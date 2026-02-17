ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
451
2 хв

Підрив авто в Одесі 16 лютого: силовики схопили агента РФ і розкрили деталі (фото)

Правоохоронці розкрили деталі зухвалого теракту в Одесі. Фігуранту, який шукав «легких заробітків» у соцмережах, тепер загрожує до 12 років тюрми.

Ірина Лаб'як
СБУ затримала зловмисника, який підірвав авто в Одесі

СБУ затримала зловмисника, який підірвав авто в Одесі / © СБУ

СБУ та Нацполіція протягом доби вирахували та затримали російського агента, який 16 лютого підірвав автомобіль в Одесі. Зловмисник діяв за дистанційною інструкцією кураторів, використавши саморобну бомбу з мобільним детонатором.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії підірвав автомобіль в Одесі 16 лютого.

Подробиці теракту в Одесі

За даними слідства, підозрюваний самостійно виготовив вибухівку і встановив її під днищем позашляховика, припаркованого біля під’їзду житлового будинку. Унаслідок вибуху постраждав власник авто, який у той момент перебував поруч.

Правоохоронці з’ясували, що теракт готував завербований ворогом 33-річний безробітний. У поле зору російських кураторів він потрапив, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах.

Після вербування чоловік отримав від куратора детальні інструкції щодо виготовлення саморобної вибухівки з підручних матеріалів. Необхідні компоненти зловмисник придбав у господарських магазинах, після чого зібрав вибухівку та оснастив її мобільним телефоном для дистанційної активації.

Згодом підозрюваний провів розвідку на місці запланованого підриву, встановив вибухівку під автомобілем і залишив поруч замаскований смартфон. Через нього російські спецслужби відстежували обстановку та здійснили дистанційний підрив.

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці вилучили складники для виготовлення вибухівки та телефони, які він використовував для зв’язку з російським куратором.

Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру в теракті. Чоловік наразі перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Знайдене під час обшуків у підривника авто в Одесі (4 фото)

СБУ затримала підривника авто в Одесі_5 / © СБУ

СБУ затримала підривника авто в Одесі_3 / © СБУ

СБУ затримала підривника авто в Одесі_4 / © СБУ

СБУ затримала підривника авто в Одесі_6 / © СБУ

Вибух авто в Одесі 16 лютого — що відомо

Нагадаємо, вранці 16 лютого в Одесі на вулиці Академіка Корольова вибухнув автомобіль Toyota, внаслідок чого госпіталізували 56-річного військового пенсіонера. Під автівкою виявили саморобний вибуховий пристрій. СБУ кваліфікувала подію як теракт і розпочала розслідування для встановлення причетних осіб.

До слова, це не перший такий теракт у місті за останній час. Так, вранці 6 лютого в Київському районі Одеси дистанційно підірвали автомобіль Toyota, коли 21-річний водій завів двигун. Чоловік загинув на місці. За даними ЗМІ, він був військовим, хоча офіційно це не підтверджено. СБУ кваліфікувала подію як теракт і розпочала розслідування.

451
