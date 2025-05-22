Підрив у сільраді на Закарпатті: депутату, що кинув гранату, винесли остаточний вирок

Місце підриву

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Вирок у вигляді довічного позбавлення волі щодо місцевого депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті, залишили без змін.

Таке рішення ухвалив Львівський апеляційний суд, передає Закарпатська обласна прокуратура.

«Закарпатська обласна прокуратура в апеляційному суді відстояла покарання у виді довічного ув’язнення для депутата Керецьківської сільської ради за фактом вчинення терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконного поводження з вибуховими пристроями», — йдеться в повідомленні.

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Підривник і його адвокат просили скасувати попереднє рішення, за яким чоловіка засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Однак суд підтримав позицію сторони обвинувачення та залишив вирок без змін. Решту свого життя Батрин проведе за ґратами.

Нагадаємо, що інцидент стався 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району. Тоді під час засідання сесії сільради засуджений здійснив теракт. Він кинув на підлогу гранати, які одразу здетонували.

Від підриву гранат постраждало понад 20 людей. Загинуло від множинних осколкових поранень двоє депутатів сільради. Один з них помер наступного дня після інциденту, інший — через місяць.

Батрин Сергій Михайлович кинув гранати, коли вирішувалися бюджетні питання.

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В коментарі для ТСН.ua представник місцевої влади розповів, що Батрин — «це вічний опозиціонер по відношенню до сільської влади».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕПУТАТ ПІДІРВАВ ГРАНАТИ під час сесії! Багато поранених! Моторошні подробиці!