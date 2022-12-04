"Підштовхування Білорусі до відповідних дій": у МВС України пояснили візит Шойгу до Мінська

Росія намагається дотиснути Лукашенка, щоб він вв'язався в війну проти України.

Візит очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу до Мінськ може мати дві мети. Одна - це психологічний тиск на Україну, інша - підштовхування Лукашенка до війни проти України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Також читайте Аналітики ISW пояснили, навіщо Шойгу зустрічався з Лукашенком

"Я думаю, в цьому є два моменти. По-перше - це насправді психологічна операція проти України. Тому що будь-який такий візит буде викликати багато тривожностей та інших психологічних речей на території нашої країни. З іншої сторони - це підштовхування Білорусі до відповідних дій", - вважає Денисенко.

На його думку, також розмова між двома міністрами йшлася про більше розконсервування військової техніки Білорусі для подальшого передавання РФ.

"Починаючи з червня місяця одним із головних постачальників зброї для Росії стала Республіка Білорусь", - зазначив Денисенко.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчора, 3 грудня, прилетів до Білорусі, де зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Москва та Мінськ домовилися про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Читайте також: