"Підсиділа Христина Ігоря": як у Мережі відреагували на звільнення заступника міністра після скандалу

"Підсиділа Христина Ігоря": як у Мережі відреагували на звільнення заступника міністра після скандалу

Скандал з помічницею заступника міністра освіти та науки вже декілька днів на слуху у всіх.

У Львові після візиту заступника міністра освіти й науки Ігоря Гарбарука зчинився скандал через відвертий образ його помічниці. На офіційній зустрічі дівчина була у чорній сукні з глибоким декольте. Після цього інциденту чиновник написав заяву на звільнення за власним бажанням. Цей скандал викликав неабиякий суспільний інтерес і у соцмережах активно з'явилися меми та фотожаби.

ТСН.ua зібрав реакцію на скандал навколо вже ексзаступника міністра освіти та як користувачі відреагували на його звільнення після цього інциденту.

Реакція соцмереж на скандал

"Дівчинка з хрестиком", "цицькогейт", "ви або хрестик зніміть, або труси одягніть, "в армії теж так одягнеться?" – так коментували вульгарний образ помічниці Тишкун користувачі сомереж.

Одна з користувачок Катерина Куницька написала: "Петра, це ти?", натякаючи на скандал навколо серіалу Nefliх, в якому режисери вульгарно зобразили киянку на ім'я Петра. "Дрес-код саме тому і існує, щоб уникати таких конфузів", - додала вона.

"Воу, заступники міністрів отримали нову уніформу!" - так відреагував на відвертий образ Тишкун журналіст BIHUS.info Олександр Курбатов.

Відомий блогер зі Львова навіть створив новий логотип Міністерства освіти і науки України.

Процишин офіційний/Telegram

Однак знайшли і ті, хто став на сторону Христини Тишкун. Ексурядовець Дмитро Золотухін написав на своїй сторінці у Фейсбук: "А можна спитати - в чому саме проблема сукні приватної особи?".

Відомий український телеведучий, волонтер, громадський та політичний діяч Сергій Притула у коментарях до допису мера Львова Андрія Садового, який після скандалу опублікував світлину ще з однієї зустрічі, написав: "Галі і Наталі зауваження за недотримання дрес-коду! Ну і Роману за компанію".

Як відреагували на звільнення чиновника з Міносвіти

Журналіст BIHUS.info Олександр Курбатов на своїй сторінці написав, що це вперше в історії України, коли уряд звільнив чиновника за відвертий образ його помічниці – "за чужі груди".

"Сексизм у квадраті чи навіть у кубі? Але не виключаю, що насправді його звільнили за хрестик. Йопт, це наступ на християнські цінності! Добре хоч міністра залишили, бо в нього лише плагіат" – іронічно відреагував Курбатов.

На скандал навколо відвертого плаття помічниці вже колишнього заступника міністра освіти та науки Христини Тишкун, який 4-й день на слуху у всіх, у Мережі відреагували по-різному. Одні критикують ексзаступника міністра освіти, інші - стали на його сторону:

"Підсиділа Христина Ігоря. Тепер займе вакансію".

"По ходу звільнили за недалекоглядність своїх дій та та руйнування довіри громадян до державного устрою".

"Він пішов, а вона залишилася".

"Довбнів у країні більш ніж достатньо! Це я про тих, хто почав хейтити замміністра з його помічницею".

Сам же ексзаступник міністра освіти й науки Ігор Гарбарук, як повідомляє один з телеграм-каналів, зазначив, що звільнення за власним бажанням, на його думку, є єдиним виходом для будь-якого державного службовця, який потрапив у такий скандал.

Слід зазначити, що 25 грудня на зустріч з мером Львова заступник очільника Міносвіти Ігор Гарбарук прийшов з помічницею - 27-річною юристкою Христиною Тишкун. Жінка одягла плаття з глибоким декольте та розрізом до стегна. Мережа вибухнула зауваженнями щодо вбрання працівниці МОН. Сама ж Тишкун заявила, що нічого розпусного ні у своїх діях, ні у сукні не бачить.

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