Підсів на трасі: на Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в авто, поранивши людину

У Білгород-Дністровському районі Одеської області чоловік у військовій формі підірвав гранату в автомобілі. Внаслідок вибуху поранена одна людина.

Про це повідомила начальниця відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська у коментарі "Українській правді".

Що відомо

Як деталізували у поліції, кермувальник вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі, котрий звернувся із проханням підвезти його. Натомість автостопник почав вимагати у водія та його пасажира гроші, а згодом – дістав гранату і підірвав її.

"Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир водія. Зловмисник з місця події втік", – зазначили у поліції.

Правоохоронцями була запущена спеціальна операція "Сирена". Зловмисника вдалося затримати, обставини інциденту встановлюються. Наразі із підозрюваним працюють слідчі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва залишив без запобіжного полковника Андрія Тімченка, який подарував бойові гранати помічнику Валерія Залужного Геннадію Частякову.

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