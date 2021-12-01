Підсовувають фальсифікат за ціною оригіналу: в Україні відомий молокозавод махлює з продукцією

Підсовувають фальсифікат за ціною оригіналу: в Україні відомий молокозавод махлює з продукцією

В скандал потрапив "Богодухівський молзавод".

Виробник молочної продукції "Богодухівський молзавод" у Харківській області видавав фальсифікат масла за масло з 73% жирністю. Це виявили на Кіровоградщині.

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Про це повідомляє "Держпродспоживслужба".

Так, під час позапланових перевірок шкіл та дитсадків області у двох школах Олександрійського району (с. Головківка, с. Ізмайлівка) на харчоблоках відібрали зразки масла солодковершкового "Селянське" 73% жиру.

За результатами лабораторних досліджень продукт не відповідає вимогам за тригліцеридним складом. Це значить, що виробник махлював під час виробництва продукта і замість жирів тваринного походження використав рослинні жири.

Виробником зазначеного масла на етикетці вказано ТОВ "Богодухівський молзавод", Харківська область.

Управлінння Держпродспоживслужби в Кіровоградській області ухвалило рішення про вилучення цього виду масла зі шкільних їдалень.

Зазначається, що виробник масла "Богодухівський молзавод" вже неодноразово попадався на фальсифікації своєї продукції.

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