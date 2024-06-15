Підступні Карпати: утікачі до Румунії змушені були просити допомоги у рятувальників

Двоє чоловіків вийшли в гірський похід уночі і були впевнені, що зранку вже будуть за кордоном, але помилилися.

Двоє мешканців Чернівецької області намагалися подолати гірський маршрут і потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Мандрівка виявилася їм не під силу.

Як повідомили у пресслужбі ДПСУ, чоловіки, які заблукали в Карпатах, змушені були звернутися за допомогою до рятувальників.

Невдовзі прикордонний наряд разом зі співробітниками гірсько-рятувального підрозділу ДСНС розшукав заблукалих мандрівників.

Як з’ясувалося, двоє чоловіків вийшли в гірський похід уночі і були впевнені, що зранку вже будуть за кордоном, проте не розрахували свої сили. До того ж щільний дощ явно не сприяв любителям піших походів.

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Через кілька годин утікачі до Румунії зрозуміли, що втратили не тільки орієнтування, а й сили. Тоді один з них зателефонував до служби порятунку.

За спробу незаконного перетинання державного кордону порушники будуть відповідати за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прикордонники зауважили, що вже не вперше такі “мандрівники” звертаються за допомогою, і попередили, що перетинання державного кордону в обхід пунктів пропуску – це справа не тільки незаконна, а й досить небезпечна.

Нагадаємо, минулого тижня на Івано-Франківщині гірські рятувальники упродовж одного дня двічі надавали допомогу туристам, які зазнали травм під час мандрівок в Карпатах.

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