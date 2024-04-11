"Підступні сволоти!": окупанти жаліються, що ЗСУ вигадали черговий креативний спосіб застосування дронів

ЗСУ вигадали ще один креативний спосіб застосування дронів. Йдеться про скидання з повітря гостро заточених мініїжаків, щоб перешкоджати безпроблемному пересуванню окупантів.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Авто окупантів наїжджають на мініїжаків

Як наголошує Бутусов, такий підхід суттєво ускладнює логістику та на час ремонту виводить з ладу колісну техніку супротивника.

Працюють залізні їжаки та пташки

Звісно ж, росіян така ситуація дуже засмучує. Вони бідкаються, що "нацисти вигадують нову гидоту". Вочевидь, українські воїни з незрозумілих причин захищають свої домівки від окупантів, скидаючи з дронів не лише міни, а й такі собі гострі "сюрпризи". Росіяни ниють у Мережі про те, що ці ділянки з метою безпеки треба буквально "пролітати" і їхні машини (цивільні, медичні, волонтерські) їдуть на максимально можливій швидкості.

"І уявіть що буде з автомобілем, коли в нього відразу ж шипами пробиваються два (або більше) колеса... І в цих місцях ворожі дрони і чекають на свою "здобич" – машина зупинилася, тут же з'являється ворожа "пташка" і скидає міни. Підступні сволоти! Лише вранці отримала фото та інформацію щодо цієї ситуації", - пишуть росіяни.

Росіяни про мініїжаків

Раніше ЗСУ показали ефектну роботу зграї дронів по ворогові.

Читайте також: