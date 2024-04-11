"Підступні сволоти!": окупанти жаліються, що ЗСУ вигадали черговий креативний спосіб застосування дронів

Росіяни дуже невдоволені.
ЗСУ вигадали ще один креативний спосіб застосування дронів. Йдеться про скидання з повітря гостро заточених мініїжаків, щоб перешкоджати безпроблемному пересуванню окупантів.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Як наголошує Бутусов, такий підхід суттєво ускладнює логістику та на час ремонту виводить з ладу колісну техніку супротивника.
Працюють залізні їжаки та пташки
Звісно ж, росіян така ситуація дуже засмучує. Вони бідкаються, що "нацисти вигадують нову гидоту". Вочевидь, українські воїни з незрозумілих причин захищають свої домівки від окупантів, скидаючи з дронів не лише міни, а й такі собі гострі "сюрпризи". Росіяни ниють у Мережі про те, що ці ділянки з метою безпеки треба буквально "пролітати" і їхні машини (цивільні, медичні, волонтерські) їдуть на максимально можливій швидкості.
"І уявіть що буде з автомобілем, коли в нього відразу ж шипами пробиваються два (або більше) колеса... І в цих місцях ворожі дрони і чекають на свою "здобич" – машина зупинилася, тут же з'являється ворожа "пташка" і скидає міни. Підступні сволоти! Лише вранці отримала фото та інформацію щодо цієї ситуації", - пишуть росіяни.
Раніше ЗСУ показали ефектну роботу зграї дронів по ворогові.
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