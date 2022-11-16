Підступний цистит: чому виникає ця хвороба і хто має до неї схильність

Що таке цистит? Які причини його появи та хто має схильність до циститу? Чи може бути цистит у чоловіків? Як лікувати цистит в домашніх умовах? Ці запитання особливо гостро встають з приходом холодів. Читайте все про цистит в матеріалі ТСН.ua.

Якщо вам постійно хочеться до туалету і у вас погане самопочуття — це цистит. Найчастіше страждають жінки, що спричинено особливостями будиви жіночого тіла. Хоча цистит може з'явитися також і у чоловіків. В третині випадків симптоми можуть перерости у хронічний стан, який може сильно заважати нормальному життю. Тому дуже важливо вчасно розпізнати ознаки циститу та отримати консультацію лікаря щодо лікування.

Що таке цистит і які його причини

Циститом називається запалення слизової оболонки сечового міхура, через що спричиняється порушення сечовидільної функції. Запалення викликається умовно-патогенним мікробіотом в районі піхви у жінок та нижніх відділах кишківника. Зокрема:

деякими стрептококами;

групою стафілококів;

грибками роду Candida;

кишковою паличкою;

мікоплазмою;

уреаплазмою.

Окремо лікарі виділяють цистит після сексу, який ще часто називають "хворобою медового місяця". В такому разі він виникає через:

диспареунію — під час статевого акту може з'являтися біль, через який несвідомо напружуються м'язи тазового дна та травмується уретра;

часті запори через стан здоров'я чи неправильне харчування;

малу кількість природньої змазки;

високий ph піхви (вище 5.0);

синдром подразненого кишківника;

гіпермобільність уретри, коли під час сексуального контакту вивідна протока зміщується;

дистопію протоки уретри, коли сечовидільний канал розташовується надто близько від піхви.

Взагалі причини циститу можуть бути дуже різноманітні. Він може виникнути через стрес, нервування, втоми, переохолодження органів малого тазу. На його появу може впливати як надмірна гігієна, так і її недостатність. У жінок часто провокує цистит перетримка сечі. Якщо довго терпіти і не йти до туалету, відбувається застій сечі та деякі зміни: застій крові, ішемія, недостатність кровонаповнення. Тоді бактеріям простіше проникнути в слизову оболонку.

Симптоми

Цистит: симптоми / Фото: Pexels

Основними симптомами циститу можна назвати:

печіння під час сечовипускання;

різкі болі;

сеча стає мутною;

може підвищуватися температура;

з'являється погане самопочуття;

біль в промежині та в районі лобка;

поява так званих імперативних покликів, коли потрібно сходити до туалету прямо в цю мить.

Часто симптоми з'являються протягом доби після того, як людина захворіла. Також буває цистит з кров'ю. Кроваві виділення з'являються під час сечовипускання, вони супроводжуються різкими болями, печінням. В такому випадку потрібно відразу звернутися до лікаря.

Цистит у жінок починається наступним чином:

виникнення запалення у піхві (бактеріальний вагіноз, кольпіт);

порушення балансу мікрофлори;

поступове потрапляння інфекції до сечового міхура через уретру.

Якщо імунітет ослаблений, тоді починається запалення.

Хронічний цистит: особливості

Хронічний цистит — приховане запалення, яке найчастіше з'являється через недолікований чи погано пролікований гострий цистит. Він може утворитися після:

самостійного лікування;

неправильного чи неповного лікування;

функціональних чи органічних змін в міхурі;

зниження імунітету.

Рецидиви можуть виникати в перші 3-4 місяці після появи гострого запалення. В такому разі больові відчуття можуть бути мало виражені.

Діагностика

Цистит діагностується по симптомах та скаргах, також лікар може додатково призначити:

аналіз сечі;

загальний аналіз крові;

бактеріологічний посів сечі;

ультразвукове дослідження сечового міхура;

дослідження мікрофлори піхви;

інколи цистоскопію;

біопсію з дослідженням біоптату (інколи);

огляд на гінекологічному кріслі.

Гінекологічний огляд може бути необхідним, щоб виявити положення вивідної протоки уретри відносно піхви жінки. Також він потрібен, щоб виключити цистит, що з'являється на фоні гінекологічних проблем.

Як лікувати цистит

Як лікувати цистит? / Фото: Pexels

Назначається медикаментозне лікування, яке направлене на зменшення запалення. Тому використовуються:

спазмолітики;

антибіотики;

сечогінні препарати;

седативні ліки.

Якщо все робити правильно, то лікування циститу займає 5-8 діб. Інколи воно може затягнутися до 2-3 тижнів. Проходить воно в стаціонарних або амбулаторних умовах. Додатково лікарі рекомендують спокій, вживання рослинно-молочної дієти, виключення гострих страв та приправ, приймання достатньої кількості рідини (до 2 літрів). Якщо це цистит з кров'ю, також назначають гемостатики — препарати, які зупиняють кровотечу.

Для профілактики циститу рекомендується носити лише бавовняну білизну, яка не стискає тіло. Через синтетику можуть розвиватися і переноситися ближче до урерти бактерії.

Хто в зоні ризику захворіти на цистит

За словами лікаря-уролога Василя Рекрученка, найчастіше на гострий цистит страждають жінки у молодому віці та в предклімактеричний період, а чоловіки — в зрілому віці. Хронічний цистит часто буває причиною раку сечового міхура, тому важливо вчасно пройти огляд у лікаря.

Хворобу можна просто розпізнати по запаху, який є раптовим та неприємним.

Цистит у чоловіків та жінок часто з'являється в поєднанні з цукровим діабетом, захворюваннями статевих органів. У групі ризику ті люди, які змінюють статевих партнерів, перемерзають, не досипають. Також цистит часто з'являється під час вагітності через різку зміну гормонального фону. Хворобу вагітним рекомендовано відразу лікувати, тому що вона може викликати передчасні пологи.

Цистит у чоловіків не може бути первинним. Він завжди супроводжує інші захворювання: простатит, аденому предміхурової залози, сечокам'яна хвороба тощо. У жінок цистит може бути як первинним, так і вторинним.