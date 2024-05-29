Підступний удар по "Епіцентру": кількість загиблих знову зросла

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок потужних ударів РФ по гіпермаркеті "Епіцентр". Станом на ранок 25 травня відомо про 19 жертв.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок удару по "Епіцентру".

"Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня РФ вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Окупанти застосували авіабомбу УМПБ Д-30. На момент атаки усередині приміщення було кілька сотень людей.

Станом на вечір 28 травня кількість постраждалих та загиблих зросла. Жертвами удару стало 18 людей, постраждало – 50.

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