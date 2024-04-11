Підступний удар балістикою по Миколаєву: кількість жертв зростає

У Миколаєві зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару російської окупаційної армії вдень 11 квітня. Станом на 13:00 відомо про чотирьох загиблих та п'ятьох потерпілих. Усі вони - цивільні.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Підступно вдарив серед дня по Миколаєву", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки та автомобілі в приватному секторі. Окрім того, зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" пише, що жертви - "звичайні цивільні, які просто проходили або проїжджали вулицею".

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що жертви атаки країни-агресорки -" цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання". Серед п'яти травмованих - дівчинка-підліток. Також потерпіли троє чоловіків, один з них у важкому стані. Ще одну жінку доставили до травмпункту.

На місці "прильоту" в кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено двері та дахи. Також пошкоджено контактну мережу вуличного освітлення.

Як повідомлялося, практично з оголошенням повітряної тривоги о 12:02 у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по Миколаєву. На момент "прильоту" було відомо про двох загиблих.

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