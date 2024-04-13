Підступний удар балістикою по Миколаєву: в області оголошено День жалоби

Сьогодні, 13 квітня, у Миколаївській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки балістикою по Миколаєву.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім

"13 квітня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по місту Миколаєву", - написав Кім.

Як повідомлялося, вдень 11 квітня у Миколаєві пролунали вибухи. Згодом керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару армії країни-агресорки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі в приватному секторі.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Втім, станом на 12 квітня кількість загиблих від удару балістикою зросла до п'яти. Крім того, шестеро людей отримали поранення. Серед них - дівчинка-підліток.

Читайте також: