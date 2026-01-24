Підступний удар РФ по Україні: у Києві є жертви, у Харкові горіли висотки, Чернігів без світла

Українці пережили чергову атаку / © Getty Images

У ніч проти 24 січня на тлі мирних тристоронніх переговорів у Абу-Дабі Росія завдала нового масованого удару по Україні дронами та різними видами ракет.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку.

Що кажуть у Повітряних силах України

У ніч проти суботи, 24 січня, армія країни-агресора Росії запустила по Україні дві ракети «Циркон».

Окупанти запустили дві протикорабельні ракети ЗМ22 Циркон з тимчасово окупованого Криму.

До того ж росіяни атакували Україну:

12 крилатими ракетами Х-22/Х-32;

шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-300

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69

375 ударними БпЛА типу «Shahed», та безпілотниками інших типів

У ПС ЗСУ підкреслили, що основним напрямком удару була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У низці регіонів лунали вибухи / © Getty Images

Атака на Київ та область

Атака на Київ почалась після опівночі та тривала до 8 ранку. Росіяни атакували «Шахедами», а потім паралельно вдарили балістичними та крилатими ракетами, після чого знову дронами.

За даними мера Віталія Кличка, вже відомо про одного загиблого у столиці та чотирьох поранених. Трьох постраждалих медики госпіталізували.

Згодом Кличко також повідомив, що внаслідок масованої атаки та пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6 000 будинків без опалення.

У Києві виникли проблеми зі світлом після атаки / © Getty Images

«Більшість із них — ті, що вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня», — повідомив мер української столиці.

Також повідомляють про проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому. Через пошкодження метро потяги зеленої лінії поки що не їздитимуть між правим та лівим берегами.

Остання велика атака на Київ сталась у ніч проти 20 січня. Перед цим росіяни били по Києву 9 та 12 січня.

Люди ховалися у метро / © Associated Press

На Київщині під час атаки постраждало 4 людини, повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги, її доставлено до місцевої лікарні.

Ще двоє постраждалих: чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження — зазнали незначних порізів. Усю необхідну медичну допомогу їм надали на місці.

Росіяни атакують мирних українців / © Getty Images

У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма госпіталізовано до лікарні.

Також зазнали руйнувань будівлі і автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два авто. Ще один будинок пошкоджено у Бориспільському районі.

Обстріл Харкова

У ніч проти 24 січня російські війська завдали удару «Шахедами» по Харкову, внаслідок чого на даний момент відомо про 19 поранених, серед яких — вагітна жінка та дитина.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ударом перебували два райони — Індустріальний та Немішлянський. Там горіли квартири у багатоповерхівках, руйнуванням зазнали гуртожиток із переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, відомо про двох постраждалих жінок, які потребували медичної допомоги."74-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Також постраждала 25-річна вагітна жінка», — написав він.

Також зафіксовано влучення «Шахеда» до приватного будинку у Немишлянському районі. Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу постраждала власниця житла. Крім цього, пошкоджено багато сусідніх будинків.

Міський голова повідомив, що загалом окупанти атакували Харків майже 2,5 години, застосувавши 25 «Шахедів». За словами мера, пожежі охопили квартири, будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив будинок. Ігор Терехов каже, що це був свідомий удар ворога по мирному місту.

Блекаут у Чернігові

Чернігів майже повністю знеструмлено внаслідок атаки армії Росії на енергооб’єкти, пошкоджено відповідне обладнання. У Ніжинському районі області окупанти пошкодили важливий енергооб’єкт. Внаслідок цього сотні тисяч споживачів залишились без світла, наголосили там.

В обленерго підкреслили, що енергетики працюють над відновленням електропостачання, проте через безпекову ситуацію процес може затягнутися.

Енергетика — під прицілом / © Associated Press

Реакція Зеленського на атаку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні.

Зеленський повідомив, що у столиці та Київській області головною мішенню російських ударів була енергетика.

«Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Потрібно відповідати, і відповідати силою», — заявив Зеленський.