Підсумки 2021 року у Дніпрі: потопельники, підірвані авто та розстріл чоловіка на очах у дитини

Підсумки 2021 року у Дніпрі: потопельники, підірвані авто та розстріл чоловіка на очах у дитини

Рік Бика виявився щедрим на негативні події.

Рік, що минає, у Дніпропетровській області відзначився не лише позитивними подіями, а й негативними. Чого варта лише нещодавня пожежа у Дніпрі, де згорів легковий автомобіль, у якому знайшли автомат на дистанційному управлінні. Крім цього, у 2021-му над нами знову знущалися "телефонні терористи", а також погодні циклони, які буквально змивали все на своєму шляху.

ТСН.ua згадує, яким був 2021 рік та що він нам приніс.

У дніпровському аквапарку потонула дитина

Рік Бика виявився щедрим на події. Багато з них, на жаль, сталися за участю неповнолітніх.

Влітку у дніпровському аквапарку потонула дитина. Все сталося, коли його мати відпочивала в барі. Хлопчик не вмів плавати та кілька разів намагався стрибнути в басейн, але зробити цього йому не давали. Коли він залишився поза увагою дорослих, він пірнув у воду вниз головою. Після чого назад вже самостійно не виринув.

Хлопчика згодом намагалися реанімувати медики, але жодного результату це не дало.

Ледве не потонув у кар'єрі

Ще один нещасний випадок міг статися на водоймі у Кривому Розі. Там відпочивальники витягли з води чоловіка, який не подавав ознак життя. Один із відвідувачів пляжу одразу почав відкачувати утопленика — він безперервно робив йому масаж серця. Все це тривало, доки на місце не прибули медики.

На щастя, утопленика, якого витягли з води вже синього, вдалося реанімувати. З'ясувалося, що купатися він пішов під градусом. А це, своєю чергою, мало не призвело до загибелі.

Примітно, що масаж серця чоловікові робив рятувальник, який за щасливим збігом обставин теж відпочивав на пляжі.

Кілер розстріляв чоловіка

Не обійшлося і без холоднокровних вбивств. У центрі Дніпра, біля одного з найпопулярніших ресторанів, кілер розстріляв водія автомобіля Toyota Land Cruiser. В момент того, що трапилось, в авто перебувала дитина — вона не постраждала.

Вбивця холоднокровно вистрілив у бічне вікно та поранив водія. Чоловік вибрався з авто та побіг у бік парку, долаючи трамвайні рейки. Кілер його наздогнав і вистрілив ще раз. Від пошкоджень постраждалий помер на місці. Вбивця втік, проте згодом його все ж таки затримали копи.

Задушив, щоб помститися

У Покрові Дніпропетровської області чоловік задушив 8-річного Ібрагіма Огли.

Хлопчика кілька днів шукали правоохоронці та волонтери, які вважали його зниклим безвісти. Інформація про те, що дитина зникла, до поліції надійшла лише через чотири дні. Пізніше його тіло знайшли у каналізаційному колодязі поруч із занедбаним магазином. Помер Ібрагім від удушення

Підозрюваний у вбивстві — чоловік, якому мати дитини відмовила в інтимі.

Вибух автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького

Неподалік міської лікарні №16 вересневого ранку пролунав потужний вибух. У повітря злетів автомобіль Nissan Primera. Детонація була такої сили, що в багатоповерхівці, що стоїть поруч, на перших поверхах вилетіли шибки.

Згодом на узбіччі тротуару очевидці події виявили частини людського тіла. Через час правоохоронці, які працювали на місці, знайшли документи прессекретарки ДСНС у Дніпропетровській області Дарії Гречищової.

З'ясувалося, що внаслідок вибуху померла дівчина, а також чоловік, з яким вона сідала в авто — інструктор центру тактичної медицини Олексій Кавлак.

За попередньою інформацією, в автомобілі спрацювала вибухівка еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу. У поліції розглядали кілька версій того, що сталося.

"Одна група версій пов'язана зі службовою діяльністю, з професійною діяльністю цих осіб. Інша версія — пов'язана з якимись певними особистими стосунками. Ці люди були досить неконфліктними, тому чи були якісь приховані загрози, ми вивчаємо та досліджуємо", — розповів. заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко.

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