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Підсумки десяти днів війни та США, які готові виділити Україні 10 мільярдів: п'ять головних новин за ніч

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Підсумки десяти днів війни та США, які готові виділити Україні 10 мільярдів: п'ять головних новин за ніч

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Вони зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створення сухопутного коридору з окупованим Кримом. Росіяни хочуть захопити ще один важливий інфраструктурний об’єкт – дамбу Канівської ГЕС. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський учергове переговорив телефоном із президентом США Джо Байденом. Головна тема - війна, з якою Росія пішла проти України, та як її зупинити. Сторони обговорили питання безпеки, фінансової підтримки України та санкції проти Росії. Читати далі –>
  • США хочуть виділити Україні 10 млрд доларів на гуманітарні та оборонні потреби через війну, з якою Росія пішла проти України. Конгрес готовий підтримати виділення коштів. Про це заявили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Читати далі –>
  • У Сумській області можуть націоналізувати Глухівський кар’єр кварцитів. Він через ланцюжок компаній належить російському олігарху Олегу Дерипасці. Читати далі –>
  • На сервісі Airbnb користувачі з різних країн світу бронюють квартири в Україні, аби українці, які тікають від війни, могли безкоштовно скористатися житлом. Читати далі –>

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

"Ми стали наддержавою духу" - Зеленський звернувся до українців

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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