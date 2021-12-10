Підсумки розмови Байдена із Зеленським і масштабна ДТП з мігрантами у Мексиці. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США віддані принципу "жодних рішень чи обговорень щодо України без України" і висловлюють непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Відповідну заяву американський президент Джо Байден озвучив 9 грудня під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Читати далі –>
- У Мексиці до 53 зросла кількість мігрантів, які загинули внаслідок перекидання вантажівки з причепом у місті Тукстла-Ґутьєрре, що в штаті Чіапас. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Читати далі –>
- У США застрелили репера Slim 400. Читати далі –>
- Франція не планує приєднуватися до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. Читати далі –>