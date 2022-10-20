Підсумки теледивлення у вересні: які канали українці переглядали найбільше

Триває восьмий місяць війни і вже восени можна говорити про такий феномен, як часткове відновлення контентних сіток телеканалів у нинішньому ТВ-сезоні.

Так, у вересні-жовтні на глядачів українських телеканалів, які не мовлять в марафоні "Єдині новини", чекало багато премʼєр як інфотейнмент-проєктів, так і різножанрових серіалів та фільмів.

Попри відсутність репрезентативних даних панелі Nielsen, що до війни займалася телевимірюванням, нині ринок орієнтується на дані переглядів від ОТТ-платформ. Зокрема, платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, що надає релевантну інформацію для формування ТВ-рейтингів незалежного агентства BIG DATA UA. До слова, BIG DATA UA займалася альтернативними вимірюваннями теледивлення ще до війни, паралельно із Nielsen. Відповідно, в нинішніх реаліях — це єдиний можливий спосіб отримати надійні та валідні дані щодо теледивлення та запитів аудиторії.

Про телевимірювання від Київстар ТБ

Дані Київстар ТБ відображають зацікавленість аудиторії тим чи іншим контентом і формуються на основі перегляду тих чи інших телеканалів усіма абонентами платформи, тобто є репрезентативними для всієї платформи. Такі дані валідні та надійні за визначенням, оскільки охоплюють усіх без виключення абонентів ОТТ-платформи, а не їх невелику частину.

Звісно, телевізійна панель повинна відображати дані телеперегляду всього населення з різними типами прийому, не лише IPTV/ОТТ, проте нині і до повноцінного відновлення телевізійної панелі це неможливо. До того ж, згідно з результатами установчого дослідження у 2021 році, до війни покриття IPTV/ОТТ становило 20% домогосподарств. Відповідно, послугами цього типу прийому користується платоспроможне населення, що регулярно сплачує за ТВ-послуги.

ТОП-20 телеканалів у вересні

Разом з Київстар ТБ аналізуємо, які телеканали у вересні користувалися найбільшим попитом серед українців.

Так, згідно даних платформи, очолює ТОП флагманський телеканал групи 1+1 media, що транслює марафон "Єдині новини", — 1+1 — з 11,1% частки телеперегляду. Далі йде Новий телеканал зі StarLightMedia з 10,2%, 2+2 з 6,5%, СТБ з 5,7%, а замикає пʼятірку лідерів - телеканал ТЕТ з 5,1%. Серед телеканалів Inter Media Group до ТОП-20 увійшов лише НТН, що посів 15 сходинку та зібрав аудиторію 1,7%. Флагманський телеканал холдингу — "Інтер" — згідно з даними Київстар ТБ зібрав усього 0,9% частки у вересні та не потрапив до 20-ки телеканалів-лідерів.

Найбільше телеканалів, які потрапили у вересневий рейтинг, входять до складу групи 1+1 media — 1+1, 2+2, ТЕТ, Бігуді, ПЛЮСПЛЮС, Paramount Comedy та Квартал ТБ.

Водночас, у ТОП-20 телеканалів, що користувалися найбільшою увагою глядачів у вересні, потрапили канали з групи TV 1000 — TV 1000 Action з 3,8% та сьомою сходинкою в загальному рейтингу, та TV 1000 World Kino з часткою 2% та 11 місцем в ТОП. Характерною відмінністю цих телеканалів від усіх інших у ТОП-20 є те, що вони не адаптовані під запит українського глядача і мовлять російською.

Медіагрупи та дивлення

Попри суттєві зміни в контентній частині та переналаштування сітки до реалій війни, лояльність до брендів провідних медіагруп зберігається на високому рівні, а довіра глядачів зростає. Так, дивлення телеканалів 1+1 media у вересні спостерігається на рівні 28%, що закріплює за собою беззаперечне лідерство в рейтингу медіагруп. Телеканали групи StarLightMedia у вересні зібрали 21,6% частки та опинилися на другій сходинці, а канали Inter Media Group обʼєднали лише 3,6% глядачів платформи.

Що стосується контенту, який медіагрупи пропонували глядачам у вересні чи затизерили як новинки телесезону, то в 1+1 media підготували близько 15 премʼєр для сезону, на каналах StarLightMedia кількість тайтлів ще більша — близько 20, а от в Inter Media Group — лише два.

Дивлення телемарафону "Єдині новини"

У цілому, якщо говорити про телемарафон "Єдині новини", який продовжує мовлення 24/7, то у вересні 17% глядачів переглядали цей продукт. При цьому більш інтенсивне дивлення спостерігається в будні дні — середня частка марафону з понеділка по пʼятницю складає 17,9%, а на вихідних — 14,9%. Найпопулярнішим за переглядом телеканалом, що мовить у марафоні, є 1+1 з відривом від ICTV в 2,5 рази.

Визначальним є те, що інші новинні телеканали, яких на ринку стало значно менше після закриття "Медіа Групи Україна" та телеканалів 112, ZIK і NewsOne, збирають мізерну аудиторію у порівнянні з телемарафоном, який суттєво випереджає всіх інших мовників. Так, до прикладу, 24 телеканал у вересні зібрав частку 1,6%, "Прямий" — 0,8%, "Еспресо" — 0,7%, а 5 канал — усього 0,3%.