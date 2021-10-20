Підсумки третього кварталу на ринку праці України: кому було легше знайти роботу та як змінились зарплати

Підсумки третього кварталу на ринку праці України: кому було легше знайти роботу та як змінились зарплати

Лідерами за зростанням кількості вакансій стали одразу дві профсфери.

Третій квартал 2021 року завершився із позитивною динамікою. Кількість вакансій та резюме не суттєво, але збільшилась.

Про це свідчать дані аналітики кадрового порталу grc.ua.

Серед найбільш затребуваних роботодавцями категорій третього кварталу 2021:

продажі (18.2% усіх актуальних вакансій на сайті grc.ua);

ІТ-сфера (12.3%);

медицина та фармацевтика (7.2%).

Також, роботодавці активно шукали:

фахівців з транспорту;

логістики;

банківських співробітників.

Найменше відкритих вакансій у третьому кварталі 2021 році було для спеціалістів зі сфер:

спорт, фітнес (0.4%);

інсталяція (0.6%);

страхування (0.2%);

видобуток сировини (0.3%);

державна служба (0.1%).

Лідерами за зростанням кількості вакансій у третьому кварталі, порівняно із другим, стали одразу дві профсфери: "Банки, інвестиції, лізинг" (+1.4%) та "Робочий персонал" (+1.1%).

Серед банківських робітників найбільший попит на:

касирів;

операціоністів;

інкасаторів.

Середня компенсація категорії у третьому кварталі становила близько 25 тис. грн.

В категорії "Робочий персонал" активно шукали:

різноробочих;

водіїв;

вантажників;

комплектувальників замовлень;

інших робітників.

Цікаво, що середній рівень компенсації категорії становив близько 9 тис. грн, але можна отримувати і набагато більше. Так, наприклад, різноробочий у Польщі може заробити до 35 тис. грн, робітник на птахоферму у Великобританії - до 45 тис. грн.

Аутсайдер кварталу за кількістю вакансій, порівняно із попереднім кварталом:

Туризм, ресторани (-0.8%).

У категорії зменшилась і кількість вакансій, і середня компенсація. Так, у третьому кварталі, середня заробітна плата категорії становить близько 13 700 грн. Водночас на 12% збільшилась кількість закордонних вакансій для спеціалістів категорії.

Найчастіше закордонні роботодавці профсфери "Туризм, ресторани" шукали:

офіціантів (15%);

покоївок (13%);

бартендерів/барменів (12%);

кухарів (12%);

хостес (12%);

керівників ресторанів (6%);

адміністраторів готелів/хостелів (6%).

Також були потрібні:

менеджери з продажів туристичних послуг (3%);

різноробочі/персонал кухні (3%).

Середня компенсація категорії закордоном у третьому кварталі становила близько 38 тис. грн, що у 2,7 разів вище ніж середня заробітна плата робітників сфери гостинності в Україні.

grc.ua

Кількість пошукачів, які задумуються про пошук нової роботи, також збільшилась. Найактивніше шукали роботу:

молоді спеціалісти (резюме профсфери "Початок кар’єри" на кадровому порталі grc.ua у третьому кварталі складали 13.7% від загальної кількості резюме на сайті).

Також, у ТОПі пошукачів:

спеціалісти з продажів (12.4%);

ІТ-фахівці (9.7%).

grc.ua

Найменше були схильні до зміни роботи спеціалісти зі сфери страхування та інсталяцій. Резюме від фахівців категорії "Страхування" становили 0.1% від усіх актуальних на кадровому порталі. Кількість резюме від спеціалістів профсфери "Інсталяція" у третьому кварталі становила 0.2%.

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