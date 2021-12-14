Підсумки "Великого будівництва" на Дніпропетровщині: за 2021 рік відновили понад 500 км доріг

Підсумки "Великого будівництва" на Дніпропетровщині: за 2021 рік відновили понад 500 км доріг

В регіоні оновили дев'ять доріг територіального значення.

У Дніпропетровській області упродовж 2021 року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлювали дороги всіх категорій – від національних трас до місцевих шляхів. В результаті за рік оновили понад 500 км.

Про це пише Дніпропетровська ОДА.

"Більш ніж пів тисячі кілометрів автошляхів Дніпропетровщини цьогоріч відремонтовані. І це не тільки траси державного значення, а й місцеві та комунальні дороги. Вперше за часів незалежності відбулося оновлення ділянки Дніпро-Хутірське", – каже голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Дорога від Дніпра до Хутірського раніше ніколи не бачила комплексного ремонту – лише ямковий. Завдяки "Великому будівництву" на 30 км автошляху з’явилось нове асфальтобетонне покриття, розмітка і дорожні знаки.

Всього за 2021 рік у Дніпропетровській області оновили 9 доріг територіального значення, в тому числі ділянку від межі міста Кам’янське у напрямку села Шульгівка. Також відремонтували дорогу Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка. Зараз це сучасна дорога, із покриттям завтовшки 30 см.

Доріг державного значення звели та відремонтували 430 км. Серед найважливіших – маршрути на Нікополь і Павлоград з новим покриттям.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планують відновити 24 тисячі км автомобільних доріг.