Підсумки другого дня «миру» від Путіна: дані Генштабу про атаки РФ

Зведення Генштабу за 10 травня 2026 / © Associated Press

Військові підбили підсумки другого дня так званого «перемир’я». Так, за минулу добу на фронті зафіксували 144 бойові зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни за добу застосували на фронті 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Дані Генштабу станом на 22:00 10 травня

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках станом на 22:00 тривало одне з дев’яти боєзіткнень за сьогодні. Противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, десять із яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни десять разів штурмували позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку російські війська розпочинали 11 штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу (станом на 22:00).

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував, чи дотримується Росія перемир’я, яке пообіцяла на 9-11 травня.

Нагадаємо, що вчора, 9 травня, у перший день «перемир’я» на фронті зафіксували 147 бойових зіткнень.

