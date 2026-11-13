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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
450
Час на прочитання
1 хв

Підсумки переговорів в Абу-Дабі, нічні обстріли України: головні новини ночі 13 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Джаред Кушнер Стів Віткофф та Володимир Зеленський

Джаред Кушнер Стів Віткофф та Володимир Зеленський / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 листопада 2026 року:

  • Кушнер розкрив, про що говорили з Путіним за зачиненими дверима: одна тема стосувалася майбутнього України Читати далі –>

  • Україна та Росія готують найбільший обмін полоненими за всю війну: Зеленський повідомив деталі Читати далі –>

  • Дрон РФ влетів у багатоповерхівку в обласному центрі на заході України: п’ятеро поранених Читати далі –>

  • Двоє чоловіків загинуло внаслідок атаки FPV-дрона на Сумщині — ОВА Читати далі –>

  • Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху Читати далі –>

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