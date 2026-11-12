Підсумки переговорів в Абу-Дабі: Трамп намагається "продати" Європу, поки Путін марить новою "Ялтою"

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Перші за дев’ять місяців переговори США-Україна-Росія в Абу-Дабі вкотре засвідчили, що припиняти війну чи принаймні погоджуватися на енергетичне та перемир’я в Чорному морі Путін не збирається. Водночас Кремль змінив тактику, додавши до вимоги територіальних поступок з боку України ще й велику угоду про нову архітектуру безпеки в Європі. Й, схоже, що в адміністрації Трампа на це купилися.

ТСН.ua вже писав, що це давній ультиматум Москви, озвучений ще в грудні 2021 року — за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді, нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков вимагав від НАТО «збирати манатки» й забиратися до «кордонів» 1997 року. Проте зараз спецпредставник і зять президента США Джаред Кушнер загорнув це в обгортку «пʼяти основних принципів» безпекової взаємодії між Європою та Росією.

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Два дні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершилися попередньою домовленістю про масштабний обмін полоненими. За словами Володимира Зеленського, йдеться про формулу «1000 на 1000» або «1200 на 1200», й Україна чекає на офіційне підтвердження від Росії. Після Абу-Дабі спецпредставники американського президента Віткофф та Кушнер вирушили до Москви. Й у цей самий час Зеленський заявив, що українські військові вже декілька днів знову фіксують значні збої у роботі Starshield (військової версії Starlink).

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Тож поки Європа не може визначитися, хто зможе представляти її на переговорах із Путіним, схоже, що адміністрація Трампа не проти знехтувати й її інтересами на догоду Кремлю. Про те, як Білий дім втягує Україну та Європу до нової російської пастки, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Велика угода: як у Кремлі змінили тактику

Ще перед початком дводенних переговорів в Абу-Дабі низка західних ЗМІ повідомила про «креативний» варіант, який вигадали в США, щоб задовольнити російські територіальні «хотєлкі». Американські переговірники запропонували Києву змінити адмінмежі українських областей, щоб Путін міг заявити про досягнення своїх територіальних загарбань, бо Трамп після нищівної поразки на проміжних виборах до Конгресу намагається будь-що досягти угоди з Путіним.

The Telegraph написала, що Україна відхилила цю «блискучу» пропозицію США. Проте в перший же день перемовин в ОАЕ Кушнер заявив, що Путін буцімто готовий до миру, але «за належних умов». А держсекретар Марко Рубіо, який у цей самий час зустрічався з міністрами закордонних справ країн G7 у Парижі, де також був і Андрій Сибіга, додав, що Росія має погодитися й прийняти післявоєнні гарантії безпеки для України. Що, звісно, на сьогодні є просто фантастикою.

На відміну від Києва, який на цих переговорах пропонував енергетичне та перемир’я у Чорному морі, не відмовляючись водночас від обговорення територіального питання (яке, за словами Зеленського, має бути винесено виключно на зустріч лідерів), російська сторона цинічно говорила про подальше загарбання українських територій та чинну після «Ялти» систему безпеки в Європі, яка працює дуже погано.

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва має власний документ про те, який вигляд повинна мати нова система безпеки в Євразії. Напевно, це ще той папірець, який Росія надсилала до США та НАТО в грудні 2021 року. Ба більше, директор департаменту зовнішньополітичного планування російського МЗС Олексій Дробінін запропонував країнам Альянсу укласти пакти про ненапад.

Водночас кремлівські представники не приховували, що не вважають суб’єктом переговорів ані Україну, ані Європу. Рябков, який вперше брав участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі, в хамській манері заявив, що «завдання США — напоумлювати підопічних в Європі». Вимагаючи перекроїти європейські кордони, від безпосередньої розмови з європейськими представниками Кремль відмовляється. А якщо й погоджується, то закінчується це історичними лекціями, як під час телефонної розмови прем’єра Норвегії Стере та президента Фінляндії Стубба з Путіним.

Європейські та натовські посадовці були присутні в Абу-Дабі: радники лідерів Британії, Франції, Німеччини, Італії, представники Єврокомісії і Євроради, та керівник апарату генсека Альянсу. З ними українська делегація та спецпредставники Трампа зустрілися до та після переговорів з росіянами. Цікаво, що в американській делегації, крім Віткоффа та Кушнера, також був верховний головком Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

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Александр Стубб сподівається, що вже найближчими тижнями Європа може долучитися до переговорів щодо України. Щоправда, ці переговори вже давно перестали стосуватися виключно України. На тлі нищівної поразки Трампа та республіканців на проміжних виборах до Конгресу його команді, вочевидь, треба терміново продемонструвати хоч якусь «перемогу».

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Й у Білому домі могли вирішити, що російська угода про «нову архітектуру безпеки в Європі» може спрацювати. Адже в грудні Пентагон і так збирався презентувати концепцію перегляду американської військової присутності на європейському континенті. Й поки європейські країни не можуть визначитися, хто саме зможе представляти їхні інтереси на переговорах з Путіним (якщо він взагалі на них погодиться, бо не вважає Європу суб’єктною), США, як пише видання Axios, готові розглянути вимоги Росії щодо обмеження розширення НАТО в межах ширшої угоди про припинення війни.

Генсек НАТО Марк Рютте нагадав Сполученим Штатам, що, наприклад, ціллю російських підводних човнів, що виходять із Кольського півострова, є східне американське узбережжя. Тому європейські країни-члени Альянсу також важливі для безпеки США. А президент Литви Гітанас Науседа нагадав, як наприкінці 2021 року Росія вимагала вивести всю інфраструктуру НАТО — війська, озброєння та техніку — з країн східного флангу, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

«Не повинно бути жодних сфер впливу. Цього не повинно статися. Я вірю, що всі європейські лідери це чудово розуміють, і ніхто ніколи не погодиться на такі умови», — додав президент Литви.

Невідомо, чи почули ці заяви у Вашингтоні. Вочевидь — ні. Як пише Financial Times, українські посадовці вважають, що США навмисно обмежили Starshield, щоб чинити тиск на Київ під час переговорів із росіянами в Абу-Дабі. Єврокомісія вже закликала SpaceX Ілона Маска терміново відновити швидкість, щоб українські військові змогли підтримувати зв’язок, захищати громадян та обороняти свою територію. Двопартійна група підтримки України в Конгресі США також офіційно звернулася до Білого дому по пояснення. Проте станом на вечір четверга, 12 листопада, ані адміністрація Трампа, ані Ілон Маск не відповіли.

Ще в середу, 11 листопада, на пресконференції у Дубліні Володимир Зеленський заявляв, що американці намагаються знайти деякі модифікації шляхів вирішення територіального питання. Тобто спецпосланці Трампа намагаються знайти спосіб виконання ультиматуму Кремля. Причому раніше самі американці говорили, що це стосується виключно Донбасу. Проте під час чергового візиту Віткоффа та Кушнера до Москви Путін заявив:

«Для Росії є лише одна лінія розмежування з Україною — лінія держкордону».

Йдеться про всі чотири українські області — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку — які Путін незаконно записав до російської конституції ще у вересні 2022 року. Водночас кремлівський очільник висунув нову погрозу: в разі появи європейських військ в Україні війна відновиться.

У четвер ввечері, 12 листопада, спецпосланці Віткофф та Кушнер мають зустрітися із Зеленським у Дубліні, щоб розповісти деталі їхніх переговорів з Путіним. Наступного тижня, за словами зятя Трампа, заплановано багатосторонні переговори. Віткофф додав, що новий раунд тристоронніх переговорів вже погоджений. Проте навряд чи він відбудеться до зустрічі Трампа та Путіна на саміті АТЕС у Китаї 18-19 листопада, яка також може пройти за участі Сі Цзіньпіна.

Дата публікації 22:45, 08.11.26 Кількість переглядів 135 Без поступок Кремлю: з якими козирями українська делегація летить на переговори

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