Підсумки зустрічі Зеленського з Трампом: що США пообіцяли Путіну та чи буде припинення вогню

Попередня п’ята зустріч президентів України та США відбулася в середині жовтня й проходила в рамках неформального обіду в Білому домі. Під час шостої зустрічі лідери та делегації теж зустрілися на робочий обід проте вже в особистій резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. Перед її початком прем’єр Польщі Дональд Туск дописав у соцмережі Х, тегнувши Зеленського: «Удачі». А незадовго після в ЗМІ з’явилися повідомлення, що Трамп пригощає українську делегацію курячим бульйоном, стейками, картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.

«Ви хотіли б поїсти, чи вважатимете це хабарем, тому не могли б писати чесно чи написали б погану історію?» — звернувся Трамп до журналістів, які робили протокольні фото та відео перед початком переговорів по суті. — Ви хотіли б щось поїсти зараз? Так чи ні?».

Трамп продовжив «жартувати». За його словами, обід для журналістів мав би гарантувати появу хороших новин і статей у пресі про ці переговори. «Але цього не станеться, вони стануть лише гіршими», — зауважив Трамп. Проте історія з появою чіткого меню за обідом будь-яких важливих дипломатичних переговорів завжди свідчить про їхню низьку результативність, бо сторони шукають хоча б щось, про що можна розповісти ЗМІ. До того ж, спільна пресконференція Трампа та Зеленського після майже тригодинної розмови засвідчила, що адміністрація Трампа захищає радше підходи Росії до врегулювання війни.

Що продемонструвала шоста зустріч Трампа та Зеленського у Мар-а-Лаго? Про які головні підсумки треба знати? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Розмови з Путіним: припинення вогню не буде

Дональд Трамп не змінює своїм традиціям. Перед шостої зустріччю з Володимиром Зеленським американський президент знову поговорив телефоном із Путіним, після чого останній у військовій формі (саме військову форму дуже жваво обговорює російська пропаганда — Ред.) знову начебто побував в одному з пунктів управління російськими військами, щоб заслухати доповідь про «взяття» чергових українських міст і заявити:

«Росія майже втратила інтерес до отримання контролю над всім Донбасом у рамках мирної угоди».

Також Путін повторив, що Росія «досягне всіх поставлених задач збройним шляхом». А російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв’ю російським пропагандистам напередодні зустрічі Трампа та Зеленського додав:

«Росія в разі конфлікту Китаю з Тайванем підтримає Пекін».

Невідомо, чи поінформована про ці заяви адміністрація Трампа, як і про ще одну заяву Лаврова, що сили «коаліції охочих» (європейських країн, які готові направити свої війська до України після встановлення режиму припинення вогню — Ред.) «стануть законною ціллю для Росії». Проте під час коротких заяв для преси перед початком зустрічі з Володимиром Зеленським, американський президент заявив, що ще раз поговорить із Путіним після її закінчення, як і з європейськими лідерами про гарантії безпеки для України.

Ще після першої телефонної розмови Трампа з Путіним, помічник останнього Юрій Ушаков заявив, що президенти Росії і США погоджуються, що «пропонований українцями та європейцями варіант тимчасового припинення вогню під приводом підготовки до референдуму веде лише до затягування конфлікту й загрожує поновленням бойовий дій».

«Для їхнього остаточного припинення потрібно передусім звичайно від Києва сміливе відповідальне політичне рішення, що йде в руслі роботи, що проводиться російсько-американським каналом. Це рішення щодо Донбасу…», — додав Ушаков.

І це вкотре можна було б «списати» на російську пропаганду. Проте ще до початку зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що Україна теж обстрілює Росію. А вже після переговорів делегацій за обідом під час спільної пресконференції з українським президентом Трамп сказав, що розуміє Путіна, чому той не хоче припинення вогню для проведення референдуму.

«Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде розпочинати вести вогонь, і я розумію цю позицію. Знадобиться кілька тижнів, якщо все піде добре. Але все може піти поганим шляхом, через що знову доведеться воювати та помирати», — додав президент США.

«Мирний» план Трампа: Росія готова продавати енергію з ЗАЕС

Варто нагадати, як ще навесні цього року адміністрація Трампа висувала Росії вимогу щодо встановлення режиму припинення вогню на 30 днів, погрожуючи запровадити санкції. Проте згодом сама ж і відмовилася від цього, хоча перші санкцій лише в жовтні таки запровадила, приставши на ідею Путіна про те, що війну треба врегулювати «одразу й повністю» без жодного припинення вогню. В розумінні Кремля — капітуляцією України — про що і був «мирний» план Трампа-Путіна, який «злили» в пресу в середині листопада.

Понад місяць Київ разом з європейськими союзниками допрацьовували цей документ, який тепер містить 20, а не 28 пунктів. Україна навіть вийшла з компромісними пропозиціями щодо можливості проведення референдуму щодо чутливих питань мирного плану та виборів під час воєнного стану. У Верховній Раді створили робочу групу з напрацювання відповідного виборчого законодавства. Проте заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков якраз напередодні зустрічі Зеленського та Трампа у Флориді звинуватив Україну в зриві переговорів, мовляв, допрацьована версія мирного плану «радикально відрізняється» від того, який Москва останніми тижнями обговорювала з Вашингтоном.

За такого підходу, а також без додаткового тиску на Росію щодо першого й головного кроку будь-яких переговорів, — припинення вогню — заяви посла США при НАТО Метью Вітакера про те, що завершення війни можливе протягом наступних 90 днів, дуже далекі від реальності.

«Це не угода, яку можна укласти за один день. Це дуже складна річ», — заявив Трамп після переговорів із Зеленським у Мар-а-Лаго, назвавши їх чудовими, й додавши, що залишаються одна чи дві невирішені проблеми.

Володимир Зеленський наголосив, що наразі узгоджені, зокрема, американські безпекові гарантії. Напередодні західні ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа начебто готова подати відповідний документ про надання Україні гарантій безпеки на ратифікацію до Конгресу, на чому й наголошував український президент. Проте чи стануть вони аналогом статті 5 Уставу НАТО про колективну оборону й чи передбачатимуть відправлення американських військових до України в разі поновлення російської агресії, невідомо.

«20-пунктний план погоджений на 90%, безпекові гарантії США — на 100%. Спільні безпекові гарантії США та ЄС для України — майже погоджені, при цьому військовий вимір (цих гарантій безпеки — Ред.) погоджений на 100%», — заявив Володимир Зеленський.

Проте навряд чи вже шоста протягом 2025 року зустріч американського та українського президентів додала цій адміністрації США й особисто Трампу розуміння реальних причин війни Росії проти України. Адже, наприклад, коментуючи питання окупованої Росією української Запорізької АЕС, Трамп заявив:

«Ми сьогодні детально це обговорювали. Вона (ЗАЕС — Ред.) у досить хорошому стані. Вона може запрацювати майже негайно. Путін фактично працює з Україною над тим, щоб її запустити. Путін був (у розмові з Трампом — Ред.) дуже щедрим щодо того, щоб Україна мала успіх, включно з ідеєю постачання енергії в Україну за дуже низькими цінами».

Раніше Путін заявляв, що Росія та США начебто обговорюють спільне управління ЗАЕС. Майже напевно Кремль пропонує адміністрації Трампа заробляти на продажі електроенергії з найбільшої в Європі української АЕС, яку Трамп вважає найбільшою в світі. Не є секретом, що те ж саме росіяни пропонують Трампу й щодо спільної розробки арктичного шельфу, видобутку рідкоземельних елементів і навіть відновлення «Північних потоків», щоб спільно заробляти на продажі російського газу до Європи. Проте Німеччина та інші країни на власному досвіді можуть розповісти, що жодна економічна співпраця чи гроші не зупинять Кремль від початку війни.

У неділю, 28 грудня, Дональд Трамп також заявив, що після двох телефонних розмов «побачив дуже цікавого Путіна», який начебто хоче закінчення війни. Також американський президент додав, що готовий приїхати до України й виступити у Верховній Раді, якщо це допоможе укласти угоду. Володимир Зеленський своєю чергою підкреслив, що команди України та США продовжать домовлятися про послідовність виконання пунктів мирної угоди, запропонувавши провести у Вашингтоні спільний саміт з європейськими лідерами.

Невідомо, чи знайшла підтримку адміністрації Трампа ідея з самітом. Схоже, що американський президент та його оточення думають зовсім про інше. За інформацією телеканала Fox News, саме забезпечення прямої телефонної розмови між Зеленським і Путіним стане дипломатичною перемогою для американського лідера. Тобто, як бачимо, домагатися встановлення режиму припинення вогню Трамп не вважає для себе перемогою. За інформацією сторін, переговори делегацій продовжаться в січні.

«Якщо нічого не відбудеться, то вони (Україна та Росія — Ред.) продовжать боротися й вмирати», — сказав Трамп. Я думаю, що через кілька тижнів ми дізнаємося», — сказав Трамп, давши Путіну чергові кілька тижнів.