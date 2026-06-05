Підсипала метадон в алкоголь: на Житомирщині неповнолітня цинічно вбила військового

На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яка на замовлення спецслужб РФ отруїла військового ЗСУ. / © Національна поліція України

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У Житомирі неповнолітню мешканку Бердичева підозрюють у навмисному вбивстві 27-річного військовослужбовця Збройних сил України за вказівкою російських кураторів.

Про це повідомила Національна поліція України.

За інформацією правоохоронців, про смерть квартиранта в поліцію вдень 4 червня повідомила власниця квартири. На місце одразу приїхали поліцейські та співробітники СБУ. Під час обшуку в оселі знайшли посуд із залишками порошку та інші докази, а тіло загиблого відправили на експертизу.

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Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку», — зазначили у поліції

За попередніми даними слідства, неповнолітня спілкувалася в Telegram із чоловіком, який, імовірно, є представником спецслужб РФ. Наприкінці травня за його вказівкою вона забрала з поштомату посилку з кристалічною речовиною (попередньо — метадоном). Після цього російський куратор дав дівчині завдання зустрітися з українським військовим у визначений час і в конкретному місці.

На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яка на замовлення спецслужб РФ отруїла військового ЗСУ. / © Національна поліція України

За словами поліцейських, неповнолітня погодилася та пішла зі знайомим до його орендованого помешкання. Там вона таємно підсипала наркотичну речовину до алкогольного напою чоловіка. Коли військовослужбовець знепритомнів, дівчина пішла з квартири.

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На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яка на замовлення спецслужб РФ отруїла військового ЗСУ. / © Національна поліція України

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру у скоєнні тяжкого злочину та обрання для неї запобіжного заходу. У поліції також уточнили, що неповнолітня раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та за злочин проти громадської безпеки.

У Житомирі розслідують вбивство військового: підозрюють 17-річну дівчину / © Національна поліція України

У Житомирі розслідують вбивство військового: підозрюють 17-річну дівчину / © Національна поліція України

У Житомирі розслідують вбивство військового: підозрюють 17-річну дівчину / © Національна поліція України

Нагадаємо, у сортувальному центрі в Оболонському районі столиці під час огляду вантажу вибухнула посилка, внаслідок чого 59-річний чоловік загинув на місці, ще двоє працівників отримали поранення.

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