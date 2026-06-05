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Підсипала метадон в алкоголь: на Житомирщині неповнолітня цинічно вбила військового
На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яка на замовлення спецслужб РФ отруїла військового ЗСУ.
У Житомирі неповнолітню мешканку Бердичева підозрюють у навмисному вбивстві 27-річного військовослужбовця Збройних сил України за вказівкою російських кураторів.
Про це повідомила Національна поліція України.
За інформацією правоохоронців, про смерть квартиранта в поліцію вдень 4 червня повідомила власниця квартири. На місце одразу приїхали поліцейські та співробітники СБУ. Під час обшуку в оселі знайшли посуд із залишками порошку та інші докази, а тіло загиблого відправили на експертизу.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
«У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева. Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку», — зазначили у поліції
За попередніми даними слідства, неповнолітня спілкувалася в Telegram із чоловіком, який, імовірно, є представником спецслужб РФ. Наприкінці травня за його вказівкою вона забрала з поштомату посилку з кристалічною речовиною (попередньо — метадоном). Після цього російський куратор дав дівчині завдання зустрітися з українським військовим у визначений час і в конкретному місці.
За словами поліцейських, неповнолітня погодилася та пішла зі знайомим до його орендованого помешкання. Там вона таємно підсипала наркотичну речовину до алкогольного напою чоловіка. Коли військовослужбовець знепритомнів, дівчина пішла з квартири.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманій про підозру у скоєнні тяжкого злочину та обрання для неї запобіжного заходу. У поліції також уточнили, що неповнолітня раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та за злочин проти громадської безпеки.
Нагадаємо, у сортувальному центрі в Оболонському районі столиці під час огляду вантажу вибухнула посилка, внаслідок чого 59-річний чоловік загинув на місці, ще двоє працівників отримали поранення.