Підтоплене кафе та затоплені пляжі: в Бердянську шторм наробив лиха (фото)

У Бердянську затопило одразу кілька пляжів.

У м. Бердянськ Запорізької області через негоду затопило пляжі та кафе. Наразі вода там стоїть по коліна.

Про це повідомив директор рятувально-водолазної служби Олександр Врублевський, пише pro.berdiansk.biz.

За даними видання, у середу, 16 червня, у Бердянську стався шторм. Через це затопило одразу кілька пляжів в районі вулиці Верхової. Підтопило також і кафе, яке розташоване на березі моря.

Олександр Врублевський зазначив, що все закінчиться, коли припинеться шторм та зійде вода, а пісок на пляжі висушить сонце.

Нагадаємо, в Харківській та Кіровоградській областях через негоду підтопило будинки.

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