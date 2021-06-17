Підтоплене кафе та затоплені пляжі: в Бердянську шторм наробив лиха (фото)

У Бердянську затопило одразу кілька пляжів.
У м. Бердянськ Запорізької області через негоду затопило пляжі та кафе. Наразі вода там стоїть по коліна.
Про це повідомив директор рятувально-водолазної служби Олександр Врублевський, пише pro.berdiansk.biz.
За даними видання, у середу, 16 червня, у Бердянську стався шторм. Через це затопило одразу кілька пляжів в районі вулиці Верхової. Підтопило також і кафе, яке розташоване на березі моря.
Олександр Врублевський зазначив, що все закінчиться, коли припинеться шторм та зійде вода, а пісок на пляжі висушить сонце.
Нагадаємо, в Харківській та Кіровоградській областях через негоду підтопило будинки.