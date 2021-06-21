Підтоплені будинки, пошкоджені дороги та відсутня електрика: в Україні в кількох областях лютує негода (фото, відео)

Ліквідовують наслідки негоди працівники ДСНС.

В Україні через сильні дощі одразу в кількох областях негода наробила лиха. Там підтопило будинки, пошкодило дороги та повалило дерева.

Про це повідомили в ДСНС України.

Так, у Чернівецькій області 20 червня о 15:00 через сильний дощ підтопило 80 житлових будинків у 8 населених пунктах. Через негоду затопило також 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.

Станом на ранок 21 червня вода поступово знижується. Підтопленими залишаються підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах. Також без електрики частково залишилось с. Вікно. Місцева влада рахує збитки через негоду.

Негода пронеслась також і в Івано-Франківській області. Там 20 червня о 17:00 випав сильний дощ. Через це повалило дерева.

Через негоду також затоплює і місто Дніпро. Там за добу до Служби порятунку "101" надійшло 58 звернень громадян, щодо підтоплення приватних будинків та домоволодінь. Станом на ранок 21 червня роботи по відкачці води тривають. У місті Дніпро залишились підтопленими 102 подвір'я та 23 житлових будинки.

Нагадаємо, неподалік Маріуполя прорвало дамбу, а пляжі у Бердянську затопило каламутною водою.

Також негода в Криму забрала життя людини, затопила авто і будинки. Через це окупанти залучають військових.

Негода в Україні: знову залило одразу кілька регіонів та Крим

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