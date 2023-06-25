Підтоплення будинків через підрив Каховської ГЕС: як безпечно повертатись до домівок

У Мінреінтеграції порадили, як безпечно повертатись до будинків після підтоплення.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради людям, як безпечно повертатись до будинків, які були підтоплені внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

У населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей продовжуються роботи з ліквідації наслідків підриву Росією Каховської ГЕС. У деяких районах жителі вже повертаються до своїх осель.

У Мінреінтеграції наголошують, повернувшись до житла, яке перебувало у підтопленому стані, необхідно дотримуватися певних порад:

перед тим, як заходити до помешкання, оцініть його зовнішню цілісність. Особливо несучі конструкції й стіни. Переконайтеся, що вони не деформовані водою та безпечні. Пересуваючись помешканням, зважайте на отвори в підлозі, розбите скло тощо;

всередині приміщення будьте максимально уважними. Не чіпайте електричні щитки, вимикачі, розетки, якщо вони не були добре просушені, очищені та попередньо перевірені спеціалістами. У разі увімкнення вони можуть уразити електричним струмом або спричинити пожежу. Це ж стосується й електричних приладів, які залишалися у підтопленій оселі.

Там також зауважили, що повертатися з дітьми можна лише у прибране, добре просушене та безпечне житло з дозволу місцевої влади та служб екстреного реагування.

Нагадаємо, Каховське водосховище перетворилося на пустелю: журналіст показав шокувальне фото.

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