Підтримай захисника! У магазинах «АТБ» з'явилися благодійні сертифікати для допомоги ЗСУ

Навіть зазнавши чималих втрат активів та зменшення кількості працівників «АТБ» забезпечує безперебійну поставку гарантовано свіжих продуктів і товарів першої необхідності мільйонам громадян у різні куточки України, а також системно підтримує наших захисників, переселенців, медичні установи, добровольчі формування, волонтерські організації тощо. Компанія, яка багато років поспіль є драйвером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, активно долучає до цієї місії колег, покупців, партнерів по бізнесу та єднає суспільство.

До річниці початку військової агресії компанія «АТБ-Маркет» розпочинає новий благодійний проєкт, метою якого є допомога Збройним силам України та медичним установам, які рятують життя нашим захисникам. Взяти участь та зробити особистий внесок у наближення нашої перемоги може кожен охочий.

З 24 лютого в усіх без винятку магазинах торговельної мережі «АТБ» з'явилися сертифікати-наліпки з символами українського спротиву окупантам «Сертифікат для ЗСУ» та «Сертифікат для медичних закладів». Знайти їх можна на спеціальних промостійках у прикасових зонах супермаркетів. Доступні номінали таких сертифікатів (сума вашого благодійного внеску): 30 грн., 50 грн., 100 грн.

Як зазначено в офіційному релізі компанії, ці гроші одразу зараховують на спеціальний рахунок для передання Збройним силам України або медичним установам залежно від того, який саме вид сертифіката вибрав покупець. Потім уповноважені представники ЗСУ чи медичних закладів отоварюють сертифікати у будь-якому зручному для них магазині мережі «АТБ».

Яскраві наліпки, котрі отримує покупець, є сувеніром і підтверджують, що людина допомагає ЗСУ чи медикам. Вони не мають секретного коду та не можуть бути в подальшому використані для оплати.

Триватиме проєкт «Сертифікат для ЗСУ» три місяці (з 24.02.2023 до 24.05.2023 включно), тож час і можливість особисто підтримати тих, хто боронить нашу країну від підступного ворога, матиме кожен український патріот.

Точні суми проданих, переданих і вже використаних українськими військовиками чи медиками сертифікатів оновлюються в режимі онлайн на вебсторінці «АТБ» «Сертифікати для ЗСУ» та доступні для публічного моніторингу. Як і під час будь-якої благодійної акції «АТБ», все проходить максимально відкрито, чесно та прозоро.

Варто зауважити, що українські захисники з самого початку війни отримують від «АТБ» не тільки гарантовано якісний провіант (передано десятки тисяч пайків), але й сучасний транспорт. Станом на поточний час компанія передала на потреби ЗСУ понад тисячу автомобілів спеціального призначення — це вантажні машини підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні, пожежні, автоцистерни, всюдиходи 8 х 8 та 6 х 6, а також сотні багатофункціональних позашляховиків-пікапів. Загальна сума допомоги для потреб оборони й екстрених служб України вже рахується сотнями мільйонів гривень.

З самого початку війни компанія перейшла на особливий режим роботи 24/7, ставши справжнім форпостом продовольчої безпеки країни. Добре знайомі українцям якісними продуктами за чесними цінами магазини «АТБ» одними з перших відновили свою роботу на деокупованих територіях Київської, Харківської, Сумської, Херсонської областей. Це дозволило запобігти гуманітарній катастрофі та допомогли місцевому населенню повернутися до звичного життя. Аби підтримати людей у звільнених населених пунктах, де ворог лишив по собі випалену землю, таких як Куп'янськ на Харківщині чи Снігурівка на Херсонщині, в «АТБ» зібрали та безоплатно передали тисячі продуктових наборів.

Згідно зі свіжими даними соціологічних досліджень сьогодні вже 95% українців впевнені у нашій перемозі. Недаремно – вже рік ми міцно тримаємо стрій, допомагаємо ЗСУ та крок за кроком разом наближаємо мир!