Підтримка аграріїв 2023 року: на які програми Україна планує залучати донорські інвестиції

Україна працює над залученням капітальних інвестицій на програми підтримки аграріїв 2023 року. Зокрема, у Верховній Раді України розроблено законопроект №8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів під час війни.

Про це повідомив член аграрного комітету ВРУ, народний депутат України від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк за результатами комітетських слухань з представниками Світового Банку, Міністерства сільського господарства США USDA, ФАО (FAO), МінАПК, Мінекономіки та провідних аграрних асоціацій.

За словами парламентаря, на сьогодні завдяки залученням донорських коштів на програми підтримки аграріїв залучать:

131 млрд на доступні кредити 5-7-9%;

360 млн для фонду гарантування кредитів у СГ;

1 млрд на надання грантів агропідприємствам (сади, теплиці).

Також додатково уряд працює над залученням:

80 мільйонів доларів на дотацію на голову ВРХ та на гектар;

50 мільйонів доларів – на підтримку газопереробки;

50 мільйонів доларів – на сушарки та генератори.

"Це хороші новини для агросектору… Але нікуди не зникли проблеми відсутності техніки, логістики, вивезення продукції по ринковим цінам та страхування. Все це потрібно вирішувати на законодавчому рівні, тому я вкотре акцентував на проекті мого авторства № №8025 щодо залучення донорських коштів міжнародних партнерів під час війни", – повідомив Сергій Лабазюк.

Законопроектом, який отримав цілковиту підтримку членами профільного міністерства, пропонуються такі новації: капітальні інвестиції через кредити на умовах погашення від 90% ставки та від 50% річного платежу по тілу, гарантування страхування, компенсація 40-60% страхової виплати у разі знищення майна внаслідок воєнних дій, фінансування для закупівлі у держвласність техніки та безоплатна передача користування на час війни.

"Оскільки через війну прямі дотації агросектору вперше за щонайменше 10 років не передбачені у держбюджеті, потрібно максимально залучати міжнародні інвестиції під чітко уточнені статті видатків. Тому під час виступу на комітетських слуханнях звернувся з проханням просити голову Верховної Ради винести в парламент на голосування проект №8025, який ми на профільному комітеті доопрацюємо до ІІ-го читання… Не маємо права залишити без підтримки галузь, яка є драйвером вітчизняної економіки", – підсумував Лабазюк.

Читайте також: