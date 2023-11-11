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"Підтримка США зменшиться": у ЄС зробили нову заяву щодо військової допомоги Україні

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Підтримка США зменшиться": у ЄС зробили нову заяву щодо військової допомоги Україні

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Наразі перед об’єднаною Європою постає багато проблем та випробувань.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять обсяги військової підтримки України.

Про це він сказав під час свого виступу в іспанській Малазі.

За його словами, наразі перед об’єднаною Європою постає багато проблем та випробувань, серед яких підтримка України є на першому місці. 

"І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", – сказав дипломат.

Він додав, що  під час свого виступу в іспанській Малазі.

Раніше стало відомо, що Європейський союз може не затвердити 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні, оскільки цей план зустрів опір з боку деяких країн ЄС і може не бути реалізованим у нинішньому вигляді.

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Дата публікації
Перегляди
398
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